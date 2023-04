La Pizza con farina di grilli quanto costa? Dove si può mangiare

Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso dell‘introduzione degli insetti nell’alimentazione quotidiana. L’Europa ha legittimato l’uso della farina di grilli per la realizzazione d’alcuni preparati e questo ha dato vita ad un dibattito mediatico rilevante. In Italia poi in pochi concepiscono l’utilità di questa farina in preparati classici come la pizza o la pasta.

La pasta, ma soprattutto la pizza sono alimenti must della cucina made in Italy e rivoluzionarli è davvero improponibile. Eppure già si parla di pizza preparata con la farina di grilli, del suo costo e dove comprarla. Certo sostituire la Margherita con i suoi ingredienti mediterranei, ma anche la Napoli con le sue alici, o la Capricciosa non sarà facile: il loro gusto e sapore è decisamente unico e per molti irripetibile. Nessun paese al mondo è infatti riuscito, nonostante i vani tentativi, a replicare la pizza made in Italy.

- Advertisement -

E quella realizzata con la farina di grilli è buona e simile all’originale? Chi l’ha assaggiata ha assicurato che il sapore è piacevole, ma il costo ancora non è proprio alla portata di tutti. E se gli insetti sono considerati il cibo del futuro, in grado di sfamare la popolazione del mondo accettare che vengano utilizzati per fare la pizza per alcuni è un vero sacrilegio.

Quanto costa una pizza con la farina di grilli?

Che piaccia o no la pizza con farina di grilli è oggi una realtà. Si può scegliere di non mangiarla ma la sua esistenza è alla portata di tutti, anche se il suo prezzo non è proprio economico. Ma quanto costa? Per ora non c’è un listino preciso, quel che è certo è che la commercializzazione di questa farina è prossima, si potrà trovare negli scaffali dei supermercati dove verrà chiaramente indicata la sua composizione. Al momento il costo della farina di grillo è di 60 euro al chilo, quindi al prezzo base di ciascuna pizza in queste varianti bisogna aggiungere 1,90€, fate un calcolo veloce ed avrete il prezzo definitivo.

- Advertisement -

Dove si può mangiare la pizza con farina di grillo?

Per ora la produzione non è sul ampia scala, di conseguenza per ora resta un prodotto d’elite: per ora la pizza made in Italy, dichiarata recentemente patrimonio dell’Unesco è salva, ma il cambiamento è dietro l’angolo e non può essere ignorato.

Per gustare la pizza con farina di grillo dovrete recarvi in provincia di Bologna, alla La pizzeria Almiro di Osteria Grande.