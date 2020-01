La Pupa e il Secchione, flirt tra De Benedetti e Stella: …e bacio fu!

Continua a mietere ascolti la nuova versione de La Pupa e il Secchione e viceversa, organizzato secondo un vero e proprio reality dove i protagonisti non solo devono dimostrare di meritare d’appartenere ad una o all’altra categoria ma interagiscono fra loro al fine di conoscersi meglio.

La seconda puntata del pittoresco programma ha come protagonista Giovanni Tobia De Benedetti, il giovane secchione dall’aria affascinante con un sorriso e un fisico piacevole lontano dai canoni tradizionali dello studioso, la cui ambizione è quella d’insegnare lettere antiche a cui, tuttavia, piacciono molto anche le donne. De Benedetti è stato da subito conteso fra la sua pupa Carlotta e Stella Manente compagna d’avventura di Raffaelle Mazzoni.

Carlotta ha immediatamente manifestato interesse per De Benedetti e quest’ultimo non ha respinto il corteggiamento anche se poi ha fatto comprendere che alla fine gli piacevano un pò tutte le pupe presenti. Nella puntata andata in onda ieri Carlotta ha manifestato il desiderio di cambiare partner, desiderio apprezzato da Giovanni che poi ha scelto di fare coppia proprio con Stella. I due in un momento di relax si sono lasciati andare a coccole, carezze e ad un caldo bacio.

La Pupa e il Secchione, Stella Manente: “Sono fidanzata, quasi sposata erano solo coccole”

Stella Manente ha cercato di spiegare a Paolo Ruffini che tra lei e Giovanni c’è una forte attrazione, ma quello che c’è stato fra loro ha poco significato erano solo coccole, carezze e il bacio è stata la conseguenza di quel particolare momento d’intimità dovuto ad un’esigenza femminile: ” Erano delle coccole. Questo è successo esattamente ieri sera. Si trattava di abbracci… le donne hanno anche bisogno di affetto. Io sono seriamente fidanzata, quasi sposata con un uomo al di fuori.” Stella ci tiene a precisare che fuori dal programma è seriamente impegnata, chissà se Giovanni ne era al corrente.