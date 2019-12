Paolo Ruffini: “Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”

Ospite della puntata di Verissimo che andrà in onda domani Paolo Ruffini parla della sua vita professionale, ma anche di quella privata. Il comico rivela d’essere soddisfatto dell’anno che si sta concludendo, sono stati mesi intensi di lavoro ma pieni di soddisfazioni, è stato un anno importante e anche se lo concluderà da solo sta cercando di capire meglio se stesso, di crescere e evolversi e questo è un primo passo per comprendere le cose belle della vita anche se si è imperfetti.

Paolo ha anche parlato dell’opportunità che gli è stata offerta di condurre La Pupa e il Secchione, un programma leggero ma molto divertente che torna in tv in un modo decisamente rivoluzionato e che lui ama particolarmente.

Il comico toscano non può ovviare alle domande che riguardano la sua ex fidanzata Diana del Bufalo, ex allieva d‘Amici dalla carriera eclettica e persona speciale, che nei giorni scorsi ha annunciato su Instagram la fine della loro storia, una rottura avvenuta già da un mese che a quanto pare non può essere sanata: “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia.

Paolo Ruffini: “Mi dispiace vedere Diana soffrire…”

Paolo Ruffini è sincero e trasparente e ammette d’aver amato molto Diana del Bufalo è una persona speciale che merita il meglio e vederla così sofferente gli dispiace profondamente:” L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”. Il comico ha poi aggiunto che sicuramente con l’ex di Amici è finita definitivamente, un ritorno di fiamma è improbabile anche perchè Diana è una decisa che difficilmente torna indietro.

Ruffini però non può evitare di dire che considera Diana una meravigliosa principessa Disney e questa cosa non cambierà mai:” L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo.”