L’Agenzia delle entrate recluta 4500 nuovi funzionari con due concorsi

L’Agenzia delle Entrate ha indetto due bandi di concorso per il reclutamento di 4500 funzionari. Nello specifico vengono offerti posti di lavoro a 2970 unità per l’attività tributaria e 530 unità per i servizi di pubblicità immobiliare. La domanda di partecipazione va presentata entro il 28 agosto 2023 tramite il portale web di reclutamento inPA.

Figure ricercate in diverse regioni

3970 UNITÀ DA INQUADRARE NELL’AREA FUNZIONARI PER ATTIVITÀ TRIBUTARIA (CODICE TRIB), DI CUI:

– 30 posti presso la Direzione Provinciale di Bolzano;

– 20 posti presso la Direzione Provinciale Trento;

– 100 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo (di cui 25 destinati alla SAM di Pescara);

– 350 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;

– 80 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

– 800 posti presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali (di cui 20 alla SAM di Roma e 80 agli Uffici Centrali);

– 150 posti presso la Direzione Regionale Liguria;

– 900 posti presso la Direzione Regionale Lombardia;

– 80 posti presso la Direzione Regionale Marche;

– 350 posti presso la Direzione Regionale Piemonte (di cui 45 alla SAM di Torino);

– 80 posti presso la Direzione Regionale Sardegna (di cui 50 alla SAM di Cagliari e 15 al COSF di Cagliari);

– 330 posti presso la Direzione Regionale Toscana;

– 20 posti presso la Direzione Regionale Umbria;

– 680 posti presso la Direzione Regionale Veneto (di cui 50 alla SAM di Venezia e 50 al COSF di Venezia).

– 12 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo;

– 5 posti presso la Direzione Regionale Basilicata;

– 14 posti presso la Direzione Regionale Calabria;

– 31 posti presso la Direzione Regionale Campania;

– 40 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;

– 9 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

– 50 posti presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali (di cui 4 presso Uffici Centrali);

– 20 posti presso la Direzione Regionale Liguria;

– 86 posti presso la Direzione Regionale Lombardia;

– 16 posti presso la Direzione Regionale Marche;

– 4 posti presso la Direzione Regionale Molise;

– 50 posti presso la Direzione Regionale Piemonte;

– 31 posti presso la Direzione Regionale Puglia;

– 15 posti presso la Direzione Regionale Sardegna;

– 38 posti presso la Direzione Regionale Sicilia;

– 50 posti presso la Direzione Regionale Toscana;

– 9 posti presso la Direzione Regionale Umbria;– 50 posti presso la Direzione Regionale Veneto.

Mansioni e materie richieste per le prove di esame

Il funzionario tributario si occupa di attività e contenuti specialistici in materia fiscale. Elabora soluzioni, risposte, fornisce assistenza e consulenza in ambito fiscale ed effettua operazioni di accertamento fiscale. I titoli di studio richiesti sono: laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18). Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge. Le materie oggetto per la prova di esame sono: diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, contabilità aziendale, diritto penale e conoscenza dei reati contro la pubblica amministrazione e i reati tributari.

Il funzionario di pubblicità immobiliare si occupa delle prassi e delle politiche funzionali che riguardano i servizi di pubblicità immobiliare e l’aggiornamento e conservazione delle banche dati relative. Agli utenti offre assistenza, consulenza e si occupa anche di monitoraggio e accertamenti. Tra i titoli di studio richiesti: laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, laurea in giurisprudenza, laura specialistica o magistrale nei percorsi appena citati. Per l’esami di concorso, ecco le materie che deve conoscere bene: diritto covile, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto penale.

Stipendio, contratto, modalità di assunzione

La retribuzione prevista per le due tipologie di funzionari è stipendio netto mensile pari a 1600 euro con tredicesima e indennità spettanti, per un totale lordo annuo di 27.709 euro. Il personale è soggetto a periodo di prova di quattro mesi, i candidati dichiarati vincitori saranno assunti in servizio con contratto individuale a tempo indeterminato.

Fonte: Agenzia delle entrate