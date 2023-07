Lainate, incidente sulla A8: tir salta la carreggiata

Violento Incidente sulla A8 nella mattinata di lunedì 17 luglio. Un tir ha saltato la carreggiata andandosi a scontrare frontalmente con le auto in transito. Lo schianto è avvenuto all’altezza di Lainate in direzione Milano. In tutto i feriti sono 3: il più grave è il conducente di un veicolo che secondo una prima ricostruzione è stato travolto dal tir ed è finito all’ospedale in codice rosso, mentre in giallo sono state ricoverate altre due persone.

In loco sono presto intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Sul posto un elicottero sanitario, tre ambulanze e automedica. Molto pesanti anche le ripercussioni sul traffico. Si registrano 8 km di coda verso Milano e 3 km verso Varese.

- Advertisement -

Le ripercussioni sul traffico

Inoltre si registrano 5 km di coda in A9, in corrispondenza dell’immissione obbligatoria in A8 verso Varese. Agli utenti provenienti da Como e diretti verso Milano si consiglia di percorrere l’A36 Pedemontana, quindi la Strada Statale 35 per raggiungere lo svincolo di Cormano dove immettersi in A4. Alle vetture provenienti da Varese e dirette verso Milano si consiglia di uscire a Busto Arsizio, di percorrere la Strada Statale 36 per raggiungere lo svincolo di Marcallo Mesero dove immettersi in A4 verso Milano.