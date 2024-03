Lampedusa: naufragio di migranti. Dispersa una bambina di 15 mesi

Durante la notte scorsa sono stati tratti in salvo 44 migranti, tra cui 11 donne e 3 minori, al largo di Lampedusa. L’imbarcazione su cui viaggiavano si è rovesciata. Sono tutt’ora in corso le ricerche della bambina di soli 15 mesi dispersa.

Il gruppo era salpato da Sfax in Tunisia e diretto in Italia. Sono stati salvati dall’intervento della nave Ong “Mare Go” che li ha trovati in acqua aggrappati alle camere d’aria. L’imbarcazione affondata su cui viaggiavano stipati era di soli 7 metri e certamente non in condizioni idonee per affrontare la traversata.

All’intervento di “Mare Go” ha fatto seguito quello della guardia costiera che ha condotto i naufraghi sulla terra ferma. I loro Paesi di origine sono: Burkina Faso, Guinea Conakry, mali e Senegal.

La notte scorsa ha visto l’arrivo di moltissimi migranti, in totale oltre 600. Le 44 persone tratte in salvo, infatti, rientrano tra le complessive 620 che a partire dalla mezzanotte di ieri fino all’alba di oggi sono state accolte sull’isola siciliana. Si tratta di 13 imbarcazioni. E questo sta mettendo in seria difficoltà la capacità di accogliere e gestire un simile flusso di persone per l’host Contrada Imbriacola, che si trova appunto sull’isola di Lampedusa. Presso questo centro di accoglienza al momento risultano registrate 1.087 persone.