Lampedusa, sono 36 i migranti soccorsi nella notte

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta sono stati soccorsi 36 migranti in area Sar a Lampedusa, tra cui 8 donne e un minore. Delle operazioni se ne è occupata la motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Il barcone di 7 metri del viaggio della speranza era salpato alle ore 3 di venerdì scorso, ed ha “raggiunto” terra solo oggi 10 aprile 2023. I migranti, dopo il trasporto sull’unità di soccorso sono scesi a Lampedusa, mentre l’imbarcazione è stata lasciata alla deriva.

A bordo c’erano persone provenienti da Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia e Guinea, che hanno deciso di scappare dalla loro terra e cercare rifugio in un luogo ancora sconosciuto. Ieri 9 aprile, giorno di Pasqua, a Lampedusa, ci sono stati 26 sbarchi con un totale di 974 persone. Venerdì Santo, invece si sono registrati ben 17 approdi per un totale di 679 migranti.

All’hotspot di contrada Imbriacola c’erano 1.883 ospiti

All’hotspot di contrada Imbriacola, all’alba, c’erano 1.883 ospiti, a fronte di una capienza di poco meno di 400 posti. Una situazione di disagio, alla quale non si riesce a trovare una soluzione. Nella tarda mattinata di oggi, su disposizione della Prefettura di Agrigento, 244 migranti verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy per arrivare in serata a Porto Empedocle.