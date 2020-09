Latte di mandorla e miele perchè bisogna berlo?

Bere latte di mandorle e miele è sicuramente un'abitudine sana e vantaggiosa per il proprio organismo: i motivi per farlo

Gli ingredienti naturali sono quelli più ricercati e apprezzati per conferire all’organismo una dieta equlibrata e salutare in grado d’apportare tutti i principi nutrivi necessari. Oltre a mangiare verdura, ma anche frutta pesche e carni bianche è possibile integrare l’alimentazione con un composto che è di facile preparazione e che apporta dei vantaggi specifici: il latte di mandorla e miele due elementi molto naturali con cui dare vita ad una bevanda decisamente benefica.

Perchè bere latte di mandorla e miele?

I motivi sono soprattutto riferiti al fatto che è un preparato che fa bene sotto molti punti di vista. In primo luogo l’uso del latte di mandorla è molto frequente e non solo perchè sostituisce il comune latte vaccino ma anche perchè è sicuramente più digeribile e saporito. I vantaggi del latte di mandorla sono noti, quello che è meno conosciuto è il fatto che se si aggiunge alla bevanda un cucchiaino di miele questo può avere degli effetti quasi miracolosi.

Gli effetti sul sonno

Il latte di mandorla con il miele ha in effetti un potere rilassante di conseguenza se assunto la sera prima d’andare a dormire aiuta combattere l’insonnia e favorisce un riposo più completo.

Potente antibatterico

Inoltre il latte di mandorla e miele favorisce il benessere fisico in quanto è considerato anche un potente antibatterico.

Contro tosse e raffreddore

Protegge, infatti, dagli stafilococchi e aumenta le difese immunitarie limitando in tal modo i malanni di stagione.

Bere latte di mandorle e miele può diventare una sana abitudine. La bevanda può essere facilmente preparata in casa e come abbiamo sopra citato può avere degli effetti davvero sorprendenti. Il consumo costante e quotidiano di latte di mandorle e miele aiuta anche a ridurre il contagio d’infezioni respiratorie e di raffreddori e influenze ordinarie, predispone infatti l’organismo a innalzare le difese immunitarie e a limitare d’ammalarsi di alcune malattie tipiche della stagione fredda. Chi soffre di allergie a questi alimenti non può assolutamente farne uso.