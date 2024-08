Le novità di settembre in streaming su Nexo+

Questo mese su Nexo+ uno speciale cinema in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, con la serie di documentari Hollywood Stories, dedicata ai nomi più amati dello star system.

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Lauren Bacall una playlist sulle “le due facce dell’amore” che l’attrice ha saputo divinamente raccontare e un tuffo nel cinema italiano per i 90 anni della nostra divina Sophia Loren.

Tra le novità il claustrofobico thriller danese Cutterhead e due cult del cinema italiano firmati da Lucio Fulci e Sergio Pastore, oltre a un documentario su Jean-Luc Godard e al suo “Crepa padrone, tutto va bene”, un film politico interpretato da grandi nomi (Yves Montand, Jane Fonda) e diretto con Jean-Pierre Gorin.

E poi: un’immersione nel mondo della grande arte e i suoi misteri con la seconda stagione di I predatori dell’arte perduta e lo speciale “a sangue freddo” in occasione dei 100 anni dalla nascita di Truman Capote…

Dal 2 settembre

In occasione della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Hollywood Stories – Speciale Cinema

Un tuffo nel mondo delle stelle del cinema: i documentari della serie Hollywood Stories celebrano e indagano le vite di coloro che hanno raggiunto le vette più alte dello star system hollywoodiano. Da Gina Lollobrigida a Henry e Jane Fonda, scopriamo come questi grandi attori hanno raggiunto il successo e perché il mondo li ha amati.

Deborah Kerr – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Savillev

Quando nel 1994 le venne conferito l’Oscar Onorario, l’Academy definì Deborah Kerr “un’artista di impeccabile grazia e bellezza, un’attrice dedicata la cui carriera cinematografica è sempre stata sinonimo di perfezione, disciplina ed eleganza”. Nel corso della sua carriera ha vinto il Sarah Siddons Award per la sua interpretazione di Laura Reynolds in Tè e simpatia, un Golden Globe per il film Il re ed io, ed è stata vincitrice per tre volte del New York Film Critics Circle Award come Miglior Attrice.

Burt Lancaster – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Burton Stephen “Burt” Lancaster era un attore cinematografico americano noto per il suo fisico atletico, gli occhi azzurri e il sorriso distintivo (che in patria chiamavano “The Grin”). Dopo aver inizialmente costruito la sua carriera su ruoli da “duro”, Lancaster abbandonò la sua immagine tipicamente americana alla fine degli anni ’50 a favore di ruoli più complessi e impegnativi, e iniziò ad essere considerato come uno dei migliori attori della sua generazione.

Henry Fonda – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Henry Fonda si distinse presto come attore di Broadway e fece il suo debutto a Hollywood nel 1935. La sua carriera decollò dopo la sua interpretazione nominata all’Oscar come Tom Joad in Furore, un adattamento del 1940 del romanzo di John Steinbeck. Durante sei decenni a Hollywood, Fonda coltivò un’immagine forte e attraente sullo schermo in classici come Alba fatale, Mister Roberts e La parola ai giurati. Successivamente, si orientò sia verso epici più oscuri come C’era una volta il West di Sergio Leone, sia verso ruoli più leggeri in commedie familiari come Appuntamento sotto il letto con Lucille Ball.

Jane Fonda – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Jane Fonda è figlia del celebre attore Henry Fonda e di Frances Seymour Brokaw. Ha vinto due Premi Oscar come miglior attrice protagonista: uno nel 1972 per Una squillo per l’ispettore Klute e un altro nel 1979 per Tornando a casa. Nel 2017 le è stato assegnato il Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e nel 2021 il Golden Globe alla carriera.

Maureen O’Hara – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Maureen O’Hara, attrice irlandese, è celebre per la sua bellezza, i lunghi capelli rossi e gli occhi verdi, che le valsero il titolo di “regina del Technicolor”. Attrice di grande talento, ha avuto una carriera lunga e fortunata durata oltre cinquant’anni.

Gina Lollobrigida – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Gina Lollobrigida è considerata una delle attrici di maggior rilievo nella storia della cinematografia italiana: ha lavorato con registi come Vittorio De Sica, Pietro Germi, Alberto Lattuada, Mario Monicelli, Luigi Comencini. Fu anche fotoreporter – negli anni Settanta intervistò Fidel Castro – e persino scultrice. Tra i riconoscimenti ricevuti un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello, tre Nastri d’argento.

Peter Sellers – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Peter Sellers è stato attore, sceneggiatore, regista, comico e cantante britannico, ed è ricordato per le sue eccezionali capacità di attore comico, per la sua abilità nei travestimenti e nelle imitazioni, ma anche per il notevole talento in ruoli drammatici.

Laurence Olivier – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Insieme ai suoi contemporanei Ralph Richardson e John Gielgud, Laurence Oliver formò un trio di interpreti che dominò il teatro britannico della metà del XX secolo. Ha lavorato anche nel cinema, interpretando più di cinquanta ruoli diversi. Verso la fine della sua carriera ebbe notevole successo anche in ruoli televisivi.

Gene Hackman – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Conosciuto per i suoi personaggi amorali e “cattivi” per antonomasia, Gene Hackman ha raggiunto il successo anche grazie ruoli più comici e leggeri, come quello dell’eremita cieco Abelardo in Frankenstein Junior.

Robert Redford – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Robert Redford Jr. ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Premio Oscar, un BAFTA Award e due Golden Globe. Ha iniziato a recitare sul palcoscenico alla fine degli anni ’50, e ha aperto la sua carriera cinematografica negli anni Sessanta, con apparizioni in Alfred Hitchcock presenta e Ai confini della realtà. Raggiunse il successo come protagonista in film come A piedi nudi nel parco, Butch Cassidy, Il candidato fino al grande successo Come eravamo a fianco di Barbra Streisand.

Donald Sutherland – Hollywood Stories

Regia di Lyndy Saville

Donald Sutherland è stato uno degli attori più importanti e prolifici della sua generazione. Ha lavorato con registi come Robert Altman (M*A*S*H*), Robert Aldrich, Bernardo Bertolucci (Novecento), Federico Fellini, Werner Herzog, interpretando più di 180 ruoli in film statunitensi, canadesi, inglesi ed italiani.

Dal 6 settembre

I predatori dell’arte perduta – Stagione 2

Regia di Daniel Kontur

Con Jonathan Kidd

Nel corso della storia, molte delle opere d’arte più straordinarie al mondo sono scomparse misteriosamente. Attraverso ricostruzioni storiche, rare immagini d’archivio e commenti di esperti, esploriamo come questi tesori siano stati saccheggiati, rubati o semplicemente andati perduti. Alcuni sono stati ritrovati, ma molti altri restano ancora perduti…

Episodio 1 – Rubando l’Urlo

Una delle opere d’arte più famose del mondo è stata rubata in numerose occasioni. Durante un furto avvenuto nel 1994, i ladri hanno lasciato un messaggio che diceva semplicemente: ‘grazie per la scarsa sicurezza.

Episodio 2 – Klimt. L’oro di Gustav

Dipinto durante il periodo di massimo splendore culturale di Vienna, il Ritratto di Adele di Gustav Klimt è stato confiscato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Dove si trova ora?

Episodio 3 – Tutti i volti di Rembrandt

Le opere che abbracciano tutta la vita adulta di Rembrandt sono state disseminate in svariati paesi di tutto il mondo: questi dipinti hanno avuto una vita e una storia particolare, tutta da scoprire.

Episodio 4 – El Greco Perso nel Tempo

Ci sono voluti quasi tre secoli perché i dipinti di El Greco fossero veramente apprezzati: precedentemente, sono stati ignorati dalla storia dell’arte e sono andati perduti nel tempo.

Episodio 5 – Le lezioni di Leonardo

Molti credono che Leonardo da Vinci sia stato l’artista più talentuoso della storia dell’arte. Sebbene oggi abbiamo un’infinita eredità contenuta nelle sue opere, rimangono ancora tutti da scoprire i segreti del metodo con cui le ha create.

Episodio 6 – Il misterioso Van Eyck

Jan van Eyck lasciò una notevole eredità di dipinti, tra cui la spettacolare pala d’altare di Gand, ma pochissime prove della paternità dell’opera. Van Eyck è stato una figura chiave nel primo Rinascimento settentrionale e ha ispirato grandi maestri come Hans Holbein e Albrecht Durer. Dopo la sua morte, mentre la sua reputazione crebbe e i suoi dipinti diventarono ricercati da acquirenti e ladri, la misteriosa storia della famiglia van Eyck fu lentamente rivelata…

Episodio 7 – I sette girasoli di Van Gogh

Dipinta per l’arrivo di Paul Gauguin ad Arles, da allora questa serie di dipinti di Vincent Van Gogh ha intrapreso viaggi sorprendenti.

Episodio 8 – Monet. Prime Impressioni

Catturare la natura mutevole della luce era l’ossessione di Claude Monet, il padre dell’impressionismo. Il movimento ha avuto le sue radici a Parigi, ma Monet ha attinto a diverse ispirazioni per realizzare la sua visione artistica.

Episodio 9 – Vermeer. La perla perduta del Delft

Johannes Vermeer è stato quasi dimenticato per secoli: un suo dipinto iconico giaceva dormiente, trascurato a lungo prima di essere riscoperto.

Episodio 10 – Comprendere Cézanne

Paul Cézanne ha ispirato gli artisti più acclamati del XX secolo, ma ha lottato per anni per raggiungerne gli stessi livelli di successo. Oggi si dice che uno dei suoi dipinti sia stato venduto al prezzo più alto della storia.

Episodio 11 – Turner. Luce ispiratrice

Joseph Mallord William Turner è stato considerato un prodigio fin dalla tenera età e, anche nella vita adulta, ha continuato ad avere una carriera pittorica di notevole successo. Al centro della sua pittura, la luce.

Episodio 12 – I tesori scomparsi di Raffaello

Raffaello è uno dei tre grandi maestri del Rinascimento italiano, insieme a Leonardo e Michelangelo. Ma mentre Michelangelo e Leonardo hanno raggiunto la vecchiaia, Raffaello morì improvvisamente a soli 37 anni, ma riuscì comunque a produrre una quantità stupefacente di opere.

Dal 10 settembre

Francois Truffaut: Looking for Truffaut

Regia di Lyndy Saville

Con Jean-Michel Frodon, Mike Leigh, Jeanne Moreau

Questo documentario esplora la vita straordinaria del regista François Truffaut, inizialmente respinto dall’establishment cinematografico francese per le sue opinioni controverse. Vincitore al Festival di Cannes con I 400 colpi, Truffaut ha rivoluzionato il cinema in Francia e nel mondo, ottenendo un successo senza precedenti tra pubblico e critica. Il film analizza l’uomo dietro i film e le ragioni della sua eredità duratura.

Dal 12 settembre

Sette scialli di seta gialla

Regia di Sergio Pastore

Con Annabella Incontrera, Sylva Koscina, Anthony Steffen,

Renato De Carmine, Giacomo Rossi Stuart, Jeannette Len

Paola, fotomodella presso un atelier di Copenaghen e fidanzata di Peter, pianista cieco, viene trovata morta prima di una sfilata. La morte sembra essere causata da fatti naturali ma, ben presto, Peter scopre che la fidanzata, poco prima di morire, aveva ricevuto in dono uno scialle. Dopo la morte di Helga, altra indossatrice dell’atelier, Peter scopre che a uccidere le modelle è stato il graffio delle unghie d’un gatto, cosparse di curaro. Ad attrarre l’animale è una sostanza repellente cosparsa sullo scialle che le modelle avevano ricevuto in dono.

Dal 13 settembre

Crepa padrone, tutto va bene

Regia di Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin

Con Yves Montand, Jane Fonda, Vittorio Caprioli

Una coppia di intellettuali in crisi, lui regista impegnato, lei giornalista americana, è coinvolta nell’occupazione di una fabbrica di salumi dove si scontrano sindacalisti tradizionali ed estremisti. Dopo gli anni dell’impegno politico, Godard e Gorin riconoscono che per fare un film d’avanguardia per il grande pubblico è necessario impiegare capitali e star di livello internazionale. Così accettano di fare questo film con codici produttivi e convenzioni che loro stessi definirono “borghesi”.

Dal 16 settembre



In occasione dei 100 anni dalla nascita di Lauren Bacall

L’amore ha due facce

La diva del cinema Lauren Bacall nasce cent’anni fa: per celebrarla, Nexo+ vi propone una playlist che prende il nome dal film del che le fece vincere il Golden Globe e lo Screen Actors Guild Award, tutta dedicata al cinema romantico. Che sia passionale, divertente, spensierato, drammatico, per te una selezione di film che esplorano tutte le sfumature dell’amore.

Tra i titoli: Two Mothers di Anne Fontaine con Naomi Watts, L’amore secondo Isabelle, Le donne e il desiderio, Masters of Love, I segreti di Brokeback Mountain…

Dal 17 settembre



In occasione dell’inizio della Milano Fashion Week

Givenchy – Discovering Fashion

Regia di Lyndy Saville

Hubert de Givenchy, celebre stilista francese nato nel 1927, fondò la maison di moda Givenchy nel 1952 dopo la sua esperienza con Elsa Schiaparelli. La sua lunga collaborazione con Audrey Hepburn portò alla creazione di abiti iconici per film come “Colazione da Tiffany“, e il suo influsso sull’industria della moda si estese anche al mondo della profumeria con il lancio di “L’Interdit“. Givenchy si ritirò dalle scene nel 1995, lasciando un’eredità duratura nel mondo della moda. Il suo marchio fu portato avanti da designer di spicco come John Galliano, Alexander McQueen e Ricardo Tisci.

Dior – Discovering Fashion

Regia di Lyndy Saville

Christian Dior, nato nel 1905, fondò la sua casa di moda nel 1946, introducendo il celebre “New Look” nel mondo della moda parigina. La sua passione per i corsetti e gli abiti strutturati lo rese un’icona. La sorella, coinvolta nella resistenza francese, ispirò il suo primo profumo, Miss Dior. Dopo la sua morte nel 1957, Yves Saint Laurent prese il timone della casa di moda, seguito da John Galliano nel 1997.

Tom Ford – Discovering Fashion

Regia di Lyndy Saville

Tom Ford è un designer di moda e regista cinematografico: nato il 27 agosto 1961 ad Austin, in Texas, mentre studiava architettura al campus parigino della Parsons School of Design decise di cambiare rotta e di passare alla moda. È diventato Designer di abbigliamento femminile per Gucci nel 1990 e Direttore Creativo nel 1994. Sotto la direzione di Ford, le vendite annuali della casa di moda sono cresciute fino a raggiungere i 3 miliardi di dollari. Dopo le dimissioni da Gucci nel 2005, Ford ha lanciato il suo marchio e ha anche diretto Colin Firth nel celebre film A Single Man.

Dal 20 settembre

In occasione dei 90 anni di Sophia Loren

Storie all’italiana

In occasione dei 90 anni della divina Sophia Loren, Nexo+ vi propone un tuffo nel cinema italiano. Tra i titoli grandi cult del nostra filmografia, come La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati, Roma Violenta di Marino Girolami, i più recenti Amore Postatomico e L’intrusa, il documentario Elio Petri – Appunti su un autore…

Dal 20 settembre

Cutterhead

Regia di Rasmus Kloster Bro

Con Christine Sønderris, Kresimir Mikic, Samson Semere

Rie, una giovane giornalista, si reca in un viaggio nel sottosuolo, in un contesto esclusivamente maschile, per intervistare uomini impiegati a scavare gallerie destinate alla nuova metropolitana di Copenaghen. Dopo un incidente, rimane imprigionata in una camera d’equilibrio insieme a un operaio e a un giovane migrante. Ridotti a uno stato animalesco nell’ambiente soffocante e claustrofobico della camera stagna, i tre avranno in mente una sola preoccupazione: la sopravvivenza.

Dal 24 settembre

Pinter’s Progress

Regia di Philip Saville

Un punto di vista personale sul lavoro del drammaturgo e regista teatrale Harold Pinter attraverso conversazioni intime con attori, registi e scrittori, che ci raccontano le loro esperienze con Pinter e le sue opere. Il vincitore di tre premi Bafta, Philip Saville, ha lavorato con il drammaturgo nel 1960 dirigendo il suo primo spettacolo televisivo, “A Night Out” per Armchair Theatre e come attore in “In Camera” di Sartre (Huis Clos) per la BBC. Il documentario ci racconta la storia di Harold Pinter attraverso clip di spettacoli e film, interviste d’archivio con luminari del teatro e filmati d’archivio.

Dal 26 settembre

Jean- Luc Cinema Godard

Regia di Shane O’Sullivan

Uno dei fondatori del movimento della Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard era considerato il regista più sperimentale del tempo. I suoi film esprimevano spesso le sue ideologie politiche e causavano dibattiti e controversie. Mai a corto di parole, Godard ha una volta proclamato: “tutto ciò di cui hai bisogno per un film è una ragazza e una pistola”.

Dal 30 settembre

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Truman Capote

A sangue freddo – Uno speciale sul cinema thriller

Truman Capote nasce il 30 settembre di 100 anni fa. Molte delle sue opere sono oggi considerate classici della letteratura, e una di quelle per cui divenne celebre è il “romanzo verità” A sangue freddo: resoconto dettagliato di un quadruplice omicidio, ma anche fotografia minuziosa e spietata della società statunitense.

Per celebrare questo centenario Nexo+ vi propone uno speciale dedicato al cinema thriller: tra omicidi e investigazioni, un genere da sempre che scava in profondità l’animo umano per rivelarne le nascoste perversioni e macabre curiosità. Tra i titoli: Il mostro di St Pauli di Faith Akin, Welcome to New York di Abel Ferrara con Gerard Depardieu, l’introspettivo La commedia del potere…

Dal 30 settembre

Una lucertola con la pelle di donna

Regia di Lucio Fulci

Con Florinda Bolkan, Leo Genn, Jean Sorel, Stanley Baker,

Franco Balducci, George Rigaud



Carol Hammond è figlia del noto avvocato Edmond Brighton e moglie del giovane avvocato Frank. La donna trascorre una vita tranquilla ma è ossessionata dalla bellissima Julia, vicina di casa. Durante una seduta dallo psichiatra Carol racconta di aver sognato di uccidere Julia, e proprio lo stesso giorno la donna viene ritrovata morta esattamente nel modo sognato da Carol.

