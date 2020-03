Leonardo Greco: “Dopo 13 giorni, vedo un filo di luce”

Solo qualche giorno fa Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, aveva reso noto il suo contagio al Covid-19, il giovane ha infatti pubblicato sui suoi social alcuni scatti del suo ricovero avvenuto in condizioni con febbre alta, tosse, difficoltà di respirazione e altri sintomi potenzialmente confondibili con una forte influenza.

Greco ha voluto sensibilizzare anche i giovani che stanno reagendo in modo superficiale all’emergenza Coronavirus, convinti che la patologia colpisca solo i più anziani e con malattie pregresse. L’ex tronista ha fatto sapere d’aver fatto ben tre tamponi prima di risultare positivo, poi è stato curato come da prassi.

Leonardo in queste ore ha ringraziato tutti per l’affetto e il sostegno ricevuto, sta meglio e ora respira senza ossigeno anche se non nega che dopo 13 giorni di travaglio è duramente provato, inoltre la terapia che sta assumendo gli provoca effetti collaterali come la nausea.

Leonardo Greco provato dal Coronavirus ma fiducioso di guarire

Leoanardo Greco è decisamente stanco, il percorso per la ripresa è lungo e molto faticoso ma sapere che non respira più con l’aiuto dell’ossigeno e non ha febbre sono aspetti che gli danno forza e voglia di riprendersi: ” Buongiorno , mi avete dimostrato da subito tantissimo affetto , ve lo voglio ripagare con il mio sorriso perché è il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre …Il percorso è ancora lungo, sto facendo una terapia che mi da malessere e nausea…però dopo 13 giorni inizio a vedere un filo di luce ..Un pensiero a voi e ai vostri cari Grazie ❤️.”

L’ex tronista è anche sostenuto dalla sua fidanzata Cinzia Meroni che in queste settimane gli è stata vicino con affetto ed è proprio a lei che Leonardo riserva un ringraziamento speciale.