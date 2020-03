Leonardo Greco positivo al covid-19: “Grazie a tutti per la solidarietà”

Dopo le dichiarazioni di ieri sul suo profilo Instagram Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, ha reso nota la sua positività al Covid-19. L’ex tronista ricoverato da qualche giorno all’ospedale Sacco di Milano con sintomi coerenti con il Coronavirus ha fatto ben tre tamponi, i primi risultati negativi e il terzo positivo confermando i timori dei medici che lo stanno seguendo e anche i suoi.

Leonardo ha ricevuto su Instagram la solidarietà di molti followers che gli hanno augurato di farsi coraggio, di guarire presto e di seguire le indicazioni dei medici, è un ragazzo forte e giovane e supererà sicuramente questo momento. Il giovane ha voluto ringraziare tutti coloro che gli stanno dimostrando affetto e sostegno, senza mai farlo sentire solo:

“Volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto. La solidarietà fa bene al cuore e all’anima e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera, il Covid-19. Sì, perché oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene, senza avere paura.”

Leonardo Greco: ” La malattia può colpire chiunque indistintamente: è una lotta di tutti!”

Leonardo Greco ci tiene a mandare un messaggio importante soprattutto ai giovani che stanno ignorando le direttive governative, e pensano che la patologia non possa colpirli. Lui è la prova che il Coronavirus può colpire chiunque indistintamente e questa è una battaglia di tutti e non solo delle persone più sensibili come gli anziani, perciò invita tutti ad avere maggiori attenzioni e accortezze:

“Lo dico solo per far riflettere le persone che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età. Per questo bisogna essere uniti, volersi bene senza discriminazioni. È una lotta che riguarda tutti noi ma che va affrontata con buonsenso, intelligenza e amore”.