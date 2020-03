Buone notizie per Leonardo Greco, l’ex tronista di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi ha reso nota la sua positività al Coronavirus sta guarendo e oggi farà ritorno a casa, potrà seguire la cura nel suo domicilio seguendo non sole le prescrizioni mediche ma anche quelle più semplicie come riguardarsi e stare a casa.

Leonardo Greco ha scritto un post sui social dove esprime appieno la sua gioia per l’evolversi in positivo della vicenda, è sicuramente molto provato ma sapere che potrà tornare a casa gli fa apprezzare ancora di più le cose che appaiono scontate soprattutto dopo aver avuto la febbre molto alta, una polmonite che lo ha costretto a respirare con l’ossigeno nonostante sia un ragazzo giovane e anche molto sportivo.

“Torno a casa … si! Oggi mi dimettono, continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso. Ma io finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo!” Queste le prime parole della giornata dell’ex tronista, che non può non condividere la fine dell’incubo che ha vissuto.

Leonardo Greco spaventato: “Sono positivo al Coronavirus”

Leonardo Greco ha condiviso la sua disavventura sui social, solo qualche giorno fa ha infatti pubblicato un post dove documenta il suo ricovero in ospedale, ma soprattutto dove ricorda che il Covid-19 può colpire tutti indistintamente, anche i giovani devono stare attenti e seguire tutte le indicazioni date dagli addetti ai lavori: ” Questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età… Per questo adesso bisogna essere uniti e volersi bene senza discriminazione. È una lotta che riguarda tutti noi….