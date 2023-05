L’Inter conquista la Coppa Italia 2023

Nonostante l’ottimo avvio della Fiorentina, l’Inter ribalta il risultato e porta a casa la Coppa Italia.

L’Inter conquista il primo trofeo stagionale

Inzaghi ha dimostrato ancora una volta di essere uno specialista nelle partite secche, il che fa ben sperare i tifosi nerazzurri. Guardiola avrà di certo visto la partita e avrà preso appunti. Il 10 giugno il suo City affronterà la rocciosa formazione dell’italiano che con le finali sembra avere un feeling speciale. E se i presupposti saranno quelli che abbiamo già visto nella partita di ieri, ci sono ottime possibilità che l’Inter la spunti. Il match è cominciato in salita, con la Fiorentina in vantaggio dopo appena tre minuti. Poi è uscito fuori l’orgoglio la squadra nerazzurra, che ha ribaltato il risultato.

- Advertisement -

Lautaro fa 101 in nerazzurro

Nella rimonta nerazzurra c’è tanto Lautaro Martinez. Dopo un’occasione che Dzeko si divora, il toro ne fa due e porta l’Inter in paradiso. Per lui sono 101 reti con la maglia nerazzurra punto un’emozione fortissima per il calciatore che di certo non ha intenzione di fermarsi qui. C’è una finale da vincere a Istanbul contro una squadra fortissima, ma che questa Inter, così forte sul piano mentale, può sicuramente sconfiggere.