L’Inter si aggiudica l’andata dell’Euroderby

L’Inter mette il turbo e segna due reti nei primi undici minuti. Il Milan insegue e prende un palo, ma non riesce la rimonta.

Euroderby: l’Inter ipoteca il passaggio

Vent’anni dopo torna l’Euroderby in di Champions League. In palio c’è la finale a Istanbul e la possibilità di vincere la coppa dalle grandi orecchie. L’Inter parte subito forte e all’ottavo minuto segna il primo gol. Dzeko, preferito a Lukaku, si fa beffa di Calabria e mette a segno con un mancino al volo. I tifosi rossoneri sono increduli e il Milan scosso. Il contraccolpo psicologico si fa sentire in campo. La squadra di Pioli sembra incapace di reagire e i nerazzurri subito ne approfittano. All’undicesimo minuto Dimarco attacca a sinistra e scaglia un rasoterra verso il limite dell’area. Lautaro lascia scorrere il pallone a beneficio di Mkhitaryan che mette in rete. La partita sembra indirizzata per la squadra di Inzaghi.

Il Milan fatica

Senza Leao e con due gol di svantaggio, il Milan ci prova, ma i nerazzurri sono concentrati. Al 51’ Messias ha un’occasione, ma spreca: un errore che fotografa la situazione del Milan. Al 63’ Tonali prende il palo e i tifosi del Diavolo gridano alla sfortuna. Non accade più nulla di rilevante nonostante i cambi da ambo le parti. I nerazzurri si aggiudicano il primo round e ipotecano la qualificazione. Il Milan dovrà compiere un’impresa al ritorno.