Lite per una ragazza: 18enne ucciso a coltellate

Una semplice lite tra ragazzi appena maggiorenni si è trasformata in una tragedia. E’ accaduto a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Qui un giovane di 18 anni, identificato come Giuseppe Turco è stato ucciso a coltellate da un suo coetaneo al culmine di una discussone. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni il movente potrebbe essere legato ad una ragazza.

Ciò che è iniziato a parole si è trasformato in un atto di estrema violenza che ha portato alla perdita di una giovane vita. Un delitto maturato nei luoghi della movida giovanile che ha provocato forte choc nelle due comunità vicine di Casal di Principe e di Villa Literno. Giuseppe è stato colpito con un coltello all’addome e ha perso la vita sul colpo.

Gli amici hanno portato il 18enne alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno

Dopo l’aggressione, infatti, gli amici hanno portato il 18enne alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ma, nonostante i soccorsi ricevuti, per lui non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate a causa di almeno 8 fendenti sono risultate troppo gravi. Dopo il decesso sono state avviate le indagini a cura dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe con il coordinamento della Procura di Napoli Nord.