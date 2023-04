Lite tra coinquilini: ucciso a coltellate un quarantenne

Una banale lite tra coinquilini è finita in tragedia: dopo un’accesa discussione un uomo di 40 anni di origine afgana ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, ad accoltellarlo, sarebbe stato un suo connazionale di 38 anni, nonché suo convivente. Il fatto è avvenuto intorno alle 23 di ieri 26 aprile in via Alia nella borgata di Finocchio a pochi metri dalla stazione Bolognetta della metropolitana.

Sul posto sono presto intervenuti gli agenti del reparto Volanti, del commissariato Casilino e della Squadra mobile. La vittima, nonostante i soccorsi repentini e l’intervento del personale medico del 118, è morta prima di raggiungere l’ospedale. Attualmente non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato la violenta lite tra i due coinquilini, finita nel sangue.

- Advertisement -

Il presunto omicida aveva i vestiti sporchi di sangue

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, all’arrivo delle forze dell’ordine, il presunto omicida era visibilmente in stato di shock e con i vestiti sporchi di sangue. L’uomo in questo momento si trova in carcere in via precauzionale. E’ stato arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore di oggi 27 aprile, potrà fornire la propria versione dei fatti al magistrato, ma stando alle prime informazioni non avrebbe ancora dichiarato nulla agli inquirenti.