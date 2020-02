Live non è la D’Urso, Luigi Mario Favoloso: “Non c’è mai stata nessuna violenza”

Sotto accusa e poco creduto Luigi Mario Favoloso è tornato nello studio di Live non è la D’Urso prima per avere uno scontro diretto con la mamma, che non vedeva da quanto è ritornato in Italia e poi con le 5 sfere che lo hanno attaccato su più fronti. Alessandra Mussolini è convinta della sua colpevolezza, e crede all’accuse di violenze che Nina gli ha mosso, mentre Gianluigi Nuzzi tenta, ma senza successo, di fare più chiarezza su tutta la vicenda.

Favoloso è apparso decisamente agitato, ha aggredito i suoi interlocutori e anche se è animato dall’esigenza di difendersi da tutte le bugie, che a suo avviso, sono state dette su di lui il suo modo di porsi è decisamente fuori luogo.

Ha aggredito la Mussolini, ma anche Vladimir Luxuria che si batte per difendere l’amica; lo stesso atteggiamento aggressivo Favoloso lo ha avuto con il conduttore di Quarto grado a cui ha riservato un trattamento davvero offensivo dai toni al limite del civile.

Live non è la D’Urso, Luigi Mario Favoloso: “Le foto dei lividi di Nina? Effetti di mini interventi di liposuzione”

Luigi Mario Favoloso insiste nel dire che Nina Moric mente e che lo vuole solo rovinare, non è una persona stabile e questo lui lo sa bene. In merito alle foto mandate dall’ex modella croata Favoloso ha detto che sono scatti non recenti e che i lividi mostrati sono gli effetti collaterali d’interventi di mini liposuzione.

In pochi credono a quello che Favoloso sostiene, e anche Barbara D’Urso si è impegnata con il giovane a far periziare le foto pur non comprendendo come può essere possibile che Nina Moric inventi una situazione del genere. Il mistero continua a non trovare luce, certo è che Favoloso si è mostrato in pubblico, è andato in prima linea senza esitare e questo è piaciuto al pubblico che alla fine l’ha premiato con tanti like.