Nina Moric smentisce Luigi Favoloso, le foto shock su instagram

Il ritorno in tv di Luigi Mario Favoloso a Live non è la D’Urso ha provocato una serie di reazioni sia in studio, che nel web, l’ex gieffino ha dovuto affrontare non solo gli ospiti del programma che hanno chiesto spiegazioni e hanno puntato il dito contro di lui ma anche le accuse di violenza dell’ex Nina Moric che via web ha smentito le sue dichiarazioni.

Favoloso ha rivelato di non aver mai aggredito o picchiato la modella croata, ne tanto meno suo figlio Carlos ha però ammesso che ci sono state delle colluttazioni finalizzate ad evitare che Nina si potesse fare male.

Luigi ha dunque affermato che è tornato in Italia solo per difendersi dalle bugie di Nina dirette solo a rovinarlo. Nel frattempo la Moric ha pubblicato degli scatti in rete dove mostra i segni della violenza subita, a dir suo provocati proprio dall’ex gieffino e pubblica una chat dove si legge che Favoloso voleva addirittura ucciderla.

Nina Moric: “Luigi Mario Favoloso un violento e un bugiardo”

Nina Moric si è mostrata sicura delle sue dichiarazioni, nonostante in studio l’ex concorrente del Grande Fratello si sia animatamente difeso. Favoloso ha anche detto che Fabrizio Corona ha un enorme stima di lui ed è molto contento che abbia trascorso del tempo con il figlio, e insiste che il problema è proprio la Moric: una persona instabile e insicura. Ora che l’ex gieffino è tornato la situazione sarà chiarita più velocemente anche se il tutto è finito in procura, i due ex dovranno scontrarsi in tribunale.

Nina ha chiuso il suo profilo instagram da poche ore, e le foto e gli screen non sono più visibili. Potete vederli qui.