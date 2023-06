Livorno, bomba d’acqua e temporali anche in provincia

Alle prime ore della mattinata di oggi 30 giungo, una bomba d’acqua si è abbattuta su Livorno e in tutta la provincia. Il presidente della regione Eugenio Giani, ha dichiarato che sono caduti in un’ora ben 60mm di pioggia. Anche il sindaco della città Salvetti è intervenuto sulla vicenda: “Il fronte temporalesco e i livelli di allerta arancione annunciati dalla Regione Toscana per le ore 12 sono giunti in anticipo”.

“Protezione civile e polizia municipale con il CeSi Centro Situazioni sono attivi e i monitoraggi sono in corso su tutto il territorio”. Ha, inoltre, annunciato che i cimiteri ed i parchi resteranno chiusi, così come tutte le attività educative che dovevano avere inizio alle 10.30 di questa mattina.

Sospese le attività educative

“Abbiamo dato indicazione alle scuole medie e alle scuole superiori dove sono in corso gli esami di fine anno di procedere con chi è già nella sede di svolgimento e di avvertire invece chi doveva sostenerli più tardi di non recarsi sul posto in attesa dell’evoluzione meteo. Si raccomanda a tutti di evitare spostamenti e di seguire le modalità di comportamento legate alle emergenze idrogeologiche che trovate su cittadino informato o sul sito del Comune di Livorno”, ha concluso. A causa del temporale il sottopasso di via Firenze si è allagato ed è stato chiuso temporaneamente.