Lodi: Mario Cattaneo assolto anche in appello per aver sparato a un ladro

Mario Cattaneo, oggi 73 anni, è il protagonista di questa vicenda. La notte del 10 marzo 2017 aveva sorpreso un ladro all’interno del cortile del suo ristorante e aveva reagito sparandogli. Il ladro colpito dal proiettile del fucile di Mario, muore.

Per Cattaneo scatta l’accusa di omicidio e di eccesso di difesa. La pg Vittoria Mazza aveva condannato questa forma di giustizia fai-da-te e aveva chiesto tre anni di detenzione per Cattaneo. L’avvocato di parte civile aveva invece presentato una richiesta risarcitoria pari a 300mila euro, mentre gli avvocati difensori di Cattaneo aveva chiesto l’assoluzione in quanto trattasi di legittima difesa, sia personale sia nei confronti della proprietà.

- Advertisement -

In primo grado Cattaneo era stato condannato per eccesso colposo di legittima difesa, ma ora la Corte di Appello di Milano si è espressa a suo favore facendo cadere le accuse.

Oggi Mario Cattaneo, felice per la conclusione del processo, ha affermato di sentirsi nuovamente un cittadino libero e rispettabile. E’ apparso provato ed emozionato. Come ammesso dallo stesso Cattaneo, in questi sette lunghi anni ha continuato a domandarsi perché una cosa simile sia capitata a lui e che voleva solo difendere la sua incolumità e la sua attività quella notte di marzo.

- Advertisement -

Ha dichiarato “oggi per me è la fine di un incubo durato sette anni“.