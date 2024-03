Londra: donna si collega via Zoom a un funerale .. nuda

E’ successo a Londra e la protagonista è madre di due figli che, per colpa di un attimo di disattenzione, ha messo in ridicolo sè stessa e tutta la famiglia, oltretutto, in occasione di un funerale.

Ecco la descrizione dei fatti. La donna, non essendosi resa conto di avere dimenticato la webcam su ON, chiama via Zoom uno dei parenti che si trovavano in chiesa insieme al resto della famiglia e agli amici del defunto, per la celebrazione del funerale.

Peccato che la donna decide di fare questa chiamata di cordoglio e partecipazione mentre si trova nel bagno del suo appartamento, completamente nuda, intenta nell’adempiere le funzioni per cui si trovava in bagno, doccia e depilazione inclusa.

La scena avviene sotto gli occhi increduli e super imbarazzati dei famigliari e viene proiettata in formato gigante su uno schermo presente in chiesa.

Come dichiarato dalla sfortunata protagonista della performance, nonché trascritto anche dal Daily Mirror, la donna si era collegata con largo anticipo da remoto per assistere alla funzione però si era dimenticata di spegnere la sua webcam.

Il risultato è che è apparsa completamente nuda sul mega schermo posizionato in chiesa sotto gli occhi basiti di tutti i partecipanti alla funzione religiosa. Il video è diventato ovviamente ben presto virale in internet.