Loredana Lecciso a Chi: “La passione con Albano? In aumento!”

Dopo il successo di Albano e Romina Power sul palco di Sanremo 2020 come ospiti speciali del Festival anche Loredana Lecciso cerca il suo momento di gloria e per non restare nell’ombra della famiglia Carrisi e per l’occasione ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Chi in prossima uscita.

Loredana Lecciso ha affermato che oggi ha una consapevolezza diversa rispetto a 20 anni fa è per questo che attualmente fa scelte diverse in merito anche alla sua vita privata. L’ex signora Carrisi ha poi rivelato che la passione con Albano non si è mai affievolita, anzi con il tempo è addirittura cresciuta:

“La passione con Albano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata. Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui.”

Loredana Lecciso: “In passato sono stata troppo impulsiva, ma un amore così non si dimentica facilmente”

Loredana Lecciso ci tiene a ricordare che con Albano, da cui ha avuto due figli, ha creato qualcosa di speciale una famiglia fondata sul rispetto e sulla stima e anche se fra loro alcune cose sono cambiate sono riusciti a mantenere un rapporto di civiltà e comunicazione e non potrebbe essere altrimenti visto quanto si sono amati:

“Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”.

Immancabile anche un commento su Romina Power e sulla sua disponibilità ad andare tutto d’accordo: “Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Albano all’Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste. Tra l’altro, ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte.”