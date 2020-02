Verissmo, Romina Carrisi e Albano ospiti. La rivelazione del cantante

Ospiti di Verissimo Romina Carrisi e Albano hanno parlato del loro speciale rapporto padre e figlia, Romina è infatti tornata a lavorare con il padre come corista e questo l’ha rende davvero felice.

La figlia di Albano e Romina ha rivelato d’essere molto contenta del fatto che i suoi genitori si siano ritrovati almeno professionalmente: “Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole. Sono felice e rasserenata. Non capivo alcune decisioni di mio padre, ma ognuno ha un suo vissuto e un modo di voler bene diverso. Ho dovuto mettermi nei suoi panni per capire la sua prospettiva.”

Romina Carrisi ha inoltre ammesso d’essere lei quella fra i suoi fratelli che riesce a stemperare gli animi dei suoi genitori quando si scaldano, quando discutono ancora oggi lei riesce a spegnere i fuochi in modo equilibrato e pacato.

Verissimo, Albano: “Ho avuto seri problemi di salute”

Albano ha lasciato parlare molto la figlia Romina, apprezza il suo modo di fare e la sua professionalità. Inoltre il cantante ha parlato per la prima volta di un problema di salute che ha avuto e che ha colpito le corde vocali rischiando di non farlo cantare più, è stato molto male e solo ora riesce a parlarne:

“Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo” . Albano non ha mai parlato di questa storia, in pochi la conoscevano è anche per questo che la notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.