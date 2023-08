Loretta Goggi sulla rivoluzione in tv: “Dovrebbe valere solo la meritocrazia”

Loretta Goggi cavalca l’onda del successo ormai da tantissimi anni. Ha debuttato in radio molto giovane, poi è approdata in tv e al teatro dimostrando d’avere un talento unico. Oggi è parte della giuria di Tale e quale show e ha recentemente condotto Benedetta Primavera, show di successo a lei dedicato.

Intervistata da Repubblica Loretta Goggi ha commentato i recenti cambiamenti in Rai e a Mediaset, rivoluzioni che non la preoccupano affatto e che dopo 60 anni di carriera non la sorprendono: “Lo sa in 60 anni quanti direttori e presidenti ho visto cambiare? Non mi metto a fare discorsi sull’occupazione, di destra o di sinistra, ci sono corsi e ricorsi. Penso che dovrebbe valere una sola regola: la meritocrazia“, ha dichiarato la showgirl che è convinta che solo chi merita dovrebbe avere l’opportunità d’esprimersi.

La Goggi non si spiega neanche l’esigenza di Pier Silvio Berlusconi d’eliminare tutto il trash dalla tv. Stravolgere un programma come il Grande Fratello Vip significa denaturalizzarlo: “Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima? E se il Grande fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?”. Loretta ha rivelato anche che nella sua lunga carriera ha sempre fatto le scelte che desiderava, tuttavia di due cose si pente: “Sì che mi sono pentita, ben due volte. La prima quando con mio marito Gianni Brezza abbiamo fatto Via Teulada 66, dopo i fagioli di Raffaella Carrà volevano cambiare il mezzogiorno: c’erano stati lei, la Bonaccorti, Magalli. Arriviamo noi e il clima si ribalta, basta fagioli e allegria: parlavamo di tragedie, malattie, cose serie. E la seconda quando Maurizio Costanzo per San Valentino, mi convinse a fare Innamorati pazzi.”

Loretta Goggi, cosa pensa di Giorgia Meloni e Eli Schlein

La storica showgirl non ha esitato a rivelare cosa pensa di Giorgia Meloni e di Ellie Schlein, i due volti politici e opposti del governo italiano: “Giorgia Meloni lasciamola lavorare. Fa politica da sempre. Però sui diritti io non si torna indietro.

Le famiglie hanno il diritto di essere libere, non puoi dire alle persone come vivere, chi amare, come crescere i figli. Abbiamo fatto tante battaglie, tanti passi avanti: la libertà è sacra” Infine il giudizio sul segretario del Pd: “Non la conosco ma sarebbe bello che la sinistra parlasse a tutti, non la capisco tanto quando parla. Poi basta attaccare l’avversario.“