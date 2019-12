Luca Argentero e Cristina Marino: “Io e te diventiamo in tre”

Probabilmente era nell’aria ed ora per Luca Argentero diventare padre non è più solo un desiderio a cui pensa da tempo. L’ex gieffino oggi attore di successo bello ma anche molto bravo presto sarà papà, la compagna Cristina Marino conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2016 è in dolce attesa, una notizia che sorprende e che rende felice non solo i diretti destinatari ossia i futuri genitori ma anche gli amici della coppia che non hanno esitato a manifestare tutto il loro entusiasmo. Luca e Cristina hanno pubblicato sul loro profilo social un tenero scatto dove appaiono insieme sorridenti, e dove Cristina mostra il pancino in crescita.

Alessia Ventura, ma anche Salvatore Esposito, Giorgio Pasotti hanno fatto gli auguri all’attore e alla compagna e gli hanno augurato di godersi questo momento unico di felicità. L’ex gieffino ha poi scritto: “Io e te diventiamo tre” una didascalia davvero commovente che esprime appieno la gioia dell’attore nel mettere su famiglia.

Luca Argentero: “Tanta voglia di riprodurmi…”

Luca Argentero solo qualche settimana fa aveva dichiarato durante l’intervista a Verissimo che aveva tanta voglia di riprodursi. A Silvia Toffanin l’attore aveva rivelato tutto l’amore che prova per la sua compagna, una persona speciale che lo fa stare bene e che considera perfetta per mettere su famiglia: “Stiamo insieme da 4 anni, quindi è normale pensare di volersi sposare, mettere su famiglia e anche di riprodurmi. Ne parlo un po’ scherzando sennò mi imbarazzo troppo. Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti“. Pensa al futuro Luca Argentero e lo fa insieme a Cristina Marino e al bebè che presto li farà diventare in 3.