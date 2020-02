Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori di una femmina

Cristina Marino ospite di Verissimo ha rivelato a Silvia Toffanin che presto avrà una bambina per la gioia del papà Luca Argentero

Luca Argentero presto sarà papa di una bella bambina che nascerà prima dell’estate. A rivelare la lieta notizia la compagna Cristina Marino ospite di Verissimo dove ha mostrato il bel pancione e ha rivelato tutta la sua felicità per il cambiamento di vita che sta affrontando.

Cristina e Luca si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi, un amore nato per caso che li ha uniti profondamente. La coppia pensa al matrimonio già da qualche tempo ma per il momento ha dovuto rimandare i progetti di nozze, la dolce attesa è ora molto più importante.

Ricordiamo che Luca è stato sposato con Myriam Catania con cui non ha avuto figli, il rapporto è naufragato in seguito ad alcuni problemi nonostante la coppia abbia in vari modi tentato di salvaguardare i loro sentimenti alla fine i due hanno scelto di divorziare.

Cristina Marino: “Sara una femmina per la gioia del suo papà…”

Cristina Marino, giovane attrice ma anche esperta di fitness cura infatti un blog dedicato all’argomento ha rivelato a Silvia Toffanin d’essere molto felice della dolce attesa anche se ha sempre pensato che sarebbe diventata mamma di un maschio: “Sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio…e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose.”

Cristina ha poi affermato che per il momento si sta dedicando soprattutto al suo stato interessante, sul matrimonio ha poi chiarito che è solo rimandato anche se il suo sogno è organizzare una cerimonia semplice: “Dovevamo sposarci, ma non avevamo ancora definito niente. Mi sarebbe piaciuta una cosa molto semplice e quindi non c’era bisogno di una grande organizzazione. Tra poco, però, diventeremo tre e quindi abbiamo deciso di posticipare le nozze.“