Luigi Maria Favoloso rompe il silenzio e rivela di strova

Luigi Maria Favoloso rompe il silenzio e rivela dove si trova, inoltre accusa la stampa di raccontare una serie di falsità nei suoi confronti.

L’ex gieffino ma soprattutto l’ex fidanzato di Nina Moric è sparito da quasi un mese, una scomparsa che ha fatto preoccupare la mamma che ha denunciato la sua preoccupazione alla polizia e anche gli addetti ai lavori che si sono occupati seriamente del caso fino a quando non è emerso che qualcosa di detto e rivelato dai parenti e amici di Favoloso destava qualche sospetto di veridicità.

La stessa Barbara D’Urso nei suoi salotti si è occupata più volte del caso ma la situazione è decisamente sfuggita di mano ai protagonisti.

Oggi Luigi Maria Favoloso condanna la stampa che parla di lui, e afferma che non ha nessun timore, tanto meno non ha paura della denuncia di Nina Moric che lo accusa d’essere stato violento con lei e il figlio Carlos. Luigi rivela di trovarsi in Armenia a Erevan ma solo per poco perchè presto si trasferirà altrove: “Comunque visto che neanche se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico: questa è Erevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra città e in un’altra nazione.”

Luigi Maria Favoloso ospite di Live non è la D’Urso?

L’ex gieffino è riuscito a monopolizzare l’attenzione su di se, e se la prende con i giornalisti che parlano di lui affermando che sta raccontando solo falsità. Luigi poi rivela d’essere tranquillo e di non temere nessuna denuncia:“E soprattutto non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere?“

I rumors che circolano in queste ore sostengono che Luigi Maria Favoloso sarà ospite di Live non è la D’Urso, l’ex fidanzato di Nina Moric avrà l’occasione di dire la sua verità e di contrastare le accuse che gli sono state rivolte dalla modella croata.