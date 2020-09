Macrobiotica la dieta alternativa: scopri cos’è

Si parla sempre più spesso di Macrobiotica come un nuovo modo di mangiare più sano e salutare considerato un vero e proprio elisir di lunga vita. E se per molti la macrobiotica è solo una dieta d’ultima generazione e di tendenza per tanti altri è una vera e propria filosofia di vita da seguire, applicare e comprendere in modo completo e reale.

Impossibile credere che la felicità si possa raggiungere attraverso un piatto di riso bianco, ma è altrettanto facile comprendere come il raggiungimento di tale meta possa passare attraverso la scelta di un piatto rispetto ad un altro. La macrobiotica ha avuto origine dall’antica saggezza orientale del medico giapponese Sagen Ishizuka che ebbe l’idea di realizzare una dieta finalizzata non solo alla perdita di peso ma ad uno scopo decisamente più elevato intellettualmente.

La storia è decisamente curiosa e risale al 1893 quando un giovane giapponese si ammala di tubercolosi polmonare e intestinale: si chiama Sakurazawa e guarisce grazie alla dieta macrobiotica. Da quel momento George Ohsawa, nome scelto dal giovane malato, decide di farsi portavoce di questo regime alimentare affermando che il cibo è nutrimento ma anche medicina. Il principio base ovviamente è quello dell’equilibrio degli alimenti che non è mai fisso ma deve essere considerato una variabile che tiene conto di alcuni fattori come l’età, sesso, ma anche stagione.

La Macrobiotica e i principi orientali di Yin e Yang

Basata sui principi orientali di Yin e Yang e di un equilibrio di vita che va raggiunto per il proprio benessere nonostante le forze contrastanti la Macrobiotica è oggi un regime dietetico molto popolare. Questa dieta esalta i cereali integrali come alimenti naturali e ne consiglia il consumo costante combinati alle verdure, prevede un consumo non esagerato di frutta e ammette in piccola parte anche i legumi.

Comprendere alcuni aspetti dei cibi rispetto ad altri e riflettere della loro esistenza è determinante nel regime macrobiotico, che non è finalizzato solo a mangiare ma anche a chiedersi il perchè dell’esistenza d’alcuni consumi alimentari.