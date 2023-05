Maltempo: è allerta rossa in Sicilia per temporali e nubifragi

Continua l’ondata di maltempo su tutto il territorio italiano. Sono giorni che l’Emilia Romagna è sotto osservazione per frane in Appennino e piene dei corsi d’acqua in pianura. Oggi 15 maggio è allerta rossa anche per la Sicilia. La protezione Civile ha diramato un allerta gialla anche sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria dove si prevedono temporali e nubifragi.

Il brutto tempo fino a qualche giorno fa, ha causato disagi sull’Emilia-Romagna in particolare in Romagna e nel Bolognese. In totale si stimano danni fino ad un miliardo di euro. Massima attenzione sugli argini dei fiumi e dei torrenti, ingrossati per le forti piogge, e sui terreni a rischio frana indeboliti dalle precipitazioni. Il canale sotterraneo Ravone, ieri ha causato nuovi allagamenti.

- Advertisement -

A Palermo chiusura di tutte le scuole

Nelle scorse settimane era già straripato in pieno centro a Bologna costringendo alla chiusura della trafficata via Saffi. Nel Ravennate, è sotto osservazione il torrente Bevano che ha superato il livello idrometrico di soglia 2. A Palermo, dopo l’avviso in merito all’allerta rossa, ieri sera il sindaco Roberto Lagalla ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura in città di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.