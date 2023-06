Manila Nazzaro al vetriolo contro l’ex Amoruso: “Mi ha messo alla gogna”

Continua il botta e risposta social tra Manila Nazzaro e l’ex compagno Lorenzo Amoruso. I due sono stati legati per 6 anni, erano ad un passo dall’altare e hanno anche perso un figlio. Per molti erano innamorati e presi l’uno dall’altro, ma poi qualcosa è cambiato. Dopo l’annuncio della separazione il calciatore, durante una diretta social con Biagio D’Anelli ha rivelato alcuni retroscena della fine della relazione.

Amoruso, che per per Manila era disposto anche a cambiare vita tanto d’essersi occupato dei suoi figli in più occasioni, ha rivelato che l’ex gieffina dopo pochi giorni che avevano rotto usciva con un altro. L’ex calciatore ha sospettato anche che i due si vedessero anche prima del loro addio. Da giorni si rumoreggia sul fatto che Manila si sia legata a Stefano Oradei noto ballerino di Ballando con le stelle.

Ora Manila ha deciso di rompere il silenzio e ha dato la sua versione dei fatti. Sempre sui social ha accusato l’ex d’averla messa all gogna: “Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti, ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Predicate il disgusto verso l’odio social, ma poi siete i primi a praticarlo. E tutto questo perché?”.

Manila Nazzaro: “Ho scelto d’essere felice“

L’ex Miss Italia ha puntato il dito contro chi ha condannato il suo comportamento, per alcuni discutibile. Tuttavia Manila rivendica il diritto di scegliere e d’essere felice: ha capito che viveva una storia sbagliata e non riusciva più a sopportarlo: “Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa.

Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo, perché siamo noi donne per prima a non riuscite a comprendere le altre donne”. Ha poi concluso: “Pensiero del giorno, buona domenica: mentre le parole fanno a gara, i gesti tagliano il traguardo”.