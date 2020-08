Manila Nazzaro:”Progetto famiglia? E’ complicato”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno dichiarato al settimanale Gente quali sono i loro progetti famigliari per il futuro

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono usciti da Temptation Island più forti di prima, sono riusciti a superare alcune divergenze d’opinione e si sono impegnati a trascorrere più tempo insieme come una coppia vera, che pensa al futuro e a progetti seri e stabili.

Vivendo in due città diverse Manila e Lorenzo dovranno fare delle scelte determinate per realizzare il loro progetto famiglia e sicuramente sarà l’ex calciatore a trasferire la sua quotidianità a Roma, città dove Manila lavora e vive con i figli avuti dal primo matrimonio. In un’intervista a Gente la coppia ha ammesso d’essere ancora più unita di prima, e oggi sono i procinto di prendere delle decisioni importanti.

La possibilità che possano avere un figlio insieme sembra essere lontana, Lorenzo per primo ha allontanato questo desiderio, teme che l’arrivo di un bambino possa destabilizzare l’equilibrio dei figli di Manila con cui lui è riuscito a stabilire nell’ultimo anno uno splendido rapporto: “L’unico problema riguarda gli equilibri che si sono creati con i figli di Manila. Da circa un anno sono entrato nella loro quotidianità e ho un fantastico rapporto con entrambi non vorrei che l’arrivo di un bebè rompesse l’armonia”.

Manila Nazzaro: “Sono stata malata”

Anche Manila Nazzaro frena sulla possibilità di avere un altro figlio, l’ex Miss Italia rivela d’essere stata malata e d’aver subito negli ultimi anni ben due operazioni importanti una alla tiroide che ha compromesso anche il suo peso e una all’utero: “Ho avuto due malattie importanti. Mi hanno tolto la tiroide, ero ingrassata molto. E ho anche subito un intervento all’utero”. Tuttavia i malesseri che ha avuto pur essendo considerati importanti non l’hanno destabilizzata anzi le ha fatto ritrovare una forza che non sapeva d’avere.