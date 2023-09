Manuela Arcuri rivelazione inattesa: “Ho scelto di ritirarmi, ma ora…”

Per un lungo periodo Manuela Arcuri è stata protagonista di fiction di successo. Amata dal pubblico, ha lavorato al cinema e anche in tv come conduttrice, poi nel 2014, anno in cui è nato il figlio Mattia, ha scelto di ritirarsi dalle scene. L’attrice, considerata un sex symbol, dopo la prolungata pausa maternità è pronta a tornare sul set.

Intervistata dal magazine Chi Manuela Arcuri si è detta consapevole che la tv, e in particolare il mondo della fiction è cambiato, ma adora recitare e le piacerebbe tornare sul set: “Per chi ama questo lavoro è un richiamo che non finisce mai, ti manca proprio recitare, respirare quell’atmosfera. Quando è nato Mattia, ho volutamente smesso di lavorare perché avere un figlio era un sogno e, quando sono riuscita a realizzarlo, ho scelto di dedicarmici completamente.“

L’attrice ha rivelato d’avere in ballo alcuni progetti. Ha ricevuto delle proposte non italiane e sta valutando le varie possibilità: “Sono più progetti ancora in fase di definizione ma pronti a partire. C’è una produzione per il cinema in collaborazione con la Spagna, un film horror che si intitola Beautiful Girls, in cui avrò il ruolo di una donna molto cattiva, malvagia, quasi diabolica. Una miniserie per la tv, poi un film in coproduzione con Malta intitolato Il principe azzurro non esiste.“

Manuela Arcuri: “Mi sono autocensurata. Mio marito non c’entra niente”

Manuela Arcuri sa di non avere più vent’anni e il ruolo di bella, sensuale e provocante non le si addice più: “Quel ruolo lì, oggi, non potrei più farlo. Questo però non vuol dire che rinneghi quel periodo là. Sono sempre Manuela, solo che non ho 20 anni.“

Oggi ammette d’essersi autocensurata, il marito non le ha mai posto dei limiti, ha sempre saputo chi era e qual era il suo lavoro: “Sa perfettamente chi ha accanto e il lavoro che faccio. Non mi ha mai messo paletti e per questo l’ho sposato”.