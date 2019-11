Maria Elena Boschi: “Sono stata innamorata…”

Nonostante l’instabile situazione politica Maria Elena Boschi è ancora al fianco di Matteo Renzi nelle file di Italia Viva, una scelta che conferma le coerenti decisioni professionali della parlamentare degli ultimi anni. Maria Elena Boschi è stata intervistata dal settimanale Chi per cui ha anche posato, al magazine la parlamentare ha rivelato d’essere stata innamorata per un anno e a nessuno è interessato: “ Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi” .

L’ex ministra ha poi rivelato d’aver imparato a gestire alcuni aspetti del suo carattere: “Ho vissuto intensamente, ma credo di non essere cambiata molto. Sono maturata e cresciuta. Ho cercato di imparare. Ecco, ho scoperto un aspetto del mio carattere che non conoscevo, la resilienza. Fino a qualche anno fa non sapevo che cosa fosse subire una sconfitta. Dalla sconfitta, però, si può imparare e ripartire.” L’ex ministra ha poi aggiunto

Maria Elena Boschi: “Non sono pentita d’aver risposto a chi mi attaccava: c’e ancora troppo maschilismo”

Maria Elena Boschi commenta anche il post pubblicato dove è apparsa in costume con delle amiche, non è affatto pentita d’essersi difesa:“Non sono assolutamente pentita di aver risposto a chi mi attaccava con quel post in cui ero in costume insieme con delle amiche. Era estate ed ero al mare. Alla Camera o al Quirinale vesto in maniera adeguata, ma al mare d’estate vado in costume. E il fatto che nessuno abbia fatto polemica su Salvini che mi attaccava in boxer, ma solo su di me che ho risposto in bikini, la dice lunga su quanto maschilismo ci sia ancora da noi.