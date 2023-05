Maria Giovanna Maglie: muore l’ex giornalista del Tg2

Si è spenta questa mattina 23 maggio Maria Giovanna Maglie, ex giornalista del Tg2, saggista e opinionista tv. La donna, di 70 anni era stata portata all’ospedale Forlanini di Roma la scorsa notte per una complicazione venosa. “Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”, ha scritto la collega, nonché amica Francesca Chaoqui, che ha dato la notizia del decesso sui social nella giornata di oggi.

“Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa”, ha scritto. Già a settembre scorso, Maria Giovanna Maglie aveva avuto un malore durante la maratona elettorale a Quarta Repubblica, talk show condotto da Nicola Porro. Subito dopo subì un’operazione al cuore per un aneurisma all’aorta, e rimase in ospedale per i due mesi successivi, ricoverata per delle complicazioni che le avevano causato una forte anemia.

- Advertisement -

L’intervento di Matteo Salvini

Tuttavia, la situazione sembrava essere rientrata, almeno fino ad ieri. Anche Matteo Salvini è intervenuto sull’accaduto: “Buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera. L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia”.