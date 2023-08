Marica Pellegrinelli si svela sui social: “Per anni ho finto di…”

Solo qualche settimana fa Marica Pellegrinelli ha raccontato d’essere stata male. Sui social ha rivelato anche d’essere stata operata, ma ora sta meglio ed ha ripreso in mano la sua vita. Modella di successo, ex moglie d’Eros Ramazzotti con cui ha avuto due figli Rafaella Maria e Gabrio Tullio, oggi Marica è dedita al suo lavoro oltre che alla famiglia.

Molto attiva sui social la Pellegrinelli ama interagire con i suoi fans. Spesso le fanno delle domande private, ma lei non manca di rispondere in modo sincero. Nei giorni scorsi, durante una diretta, ha rivelato com’è cambiato nel tempo il suo rapporto con l’alcool. La modella ha anche ammesso che per anni ha ordinato shottini e cocktail ma non li beveva. Questo ovviamente perché non ama gli alcolici, ma chiedere solo dell’acqua ad un evento non era cool.

“Per anni così, a buttare gli shottini a terra o a lasciare i cocktail pieni sui tavolini. Poi ho iniziato a non dire nulla… Oppure frasi mirate a ironia non richiesta. Il realtà penso di avere bevuto poco e controvoglia fino ai 31 anni”. L’ex signora Ramazzotti ha spiegato che ad un certo punto non ha più tenuto conto di chi la bullizzava perché non beveva: “Frase cattiva per quelli che mi bullizzano. Preferisco non avere borse sotto gli occhi, hangover, alito cattivo e i capelli bianchi… Per non parlare della menopausa”.

Marica Pellegrinelli: “Ho smesso totalmente (di bere) da 3 anni“

La top model ha rivelato che tre anni fa ha smesso di bere totalmente certa di fare la cosa giusta per la sua salute: “Ho smesso totalmente (di bere) da 3 anni. Ho iniziato nel 2018 a tagliare molto dopo una notizia triste in famiglia.“

Ha poi concluso: “Una scelta che mi rende molto orgogliosa di me, ognuno faccia quello che vuole, fortunatamente siamo in democrazia, non giudico chi beve, anzi. Posso anche aiutare a versare vino e in casa ne ho sempre per gli ospiti”.