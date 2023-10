Marina Berlusconi irrompe sul caso Giambruno: il commento su Giorgia Meloni

Striscia La notizia ha creato un vero e proprio caso mediatico intorno al giornalista Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni. Dopo aver diffuso i fuori onda del conduttore di Rete 4, fuori onda che rivelano l’atteggiamento non consono dell’uomo, la Meloni, che è alle prese con crisi internazionale non indifferente, ha annunciato sui social la fine del suo rapporto con Giambruno.

Il giornalista travolto dallo scandalo si è autosospeso in attesa che le acque si calmino. Intanto Marina Berlusconi ha rotto il silenzio e ha riferito, in una conversazione con Bruno Vespa, cosa pensa della vicenda. La figlia di Berlusconi nutre profonda stima per la premier e trova che sia una donna straordinaria:

“In questi giorni ho letto e sentito di tutto: retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie. La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni”.

Marina Berlusconi: “E’ stata vicina alla nostra famiglia“

Marina Berlusconi ha poi riferito che approva molte delle scelte politiche di Giorgia Meloni, il suo atteggiamento in politica estera è fermo e deciso e questo è un bene per l’Italia. Inoltre l’Ad di Mondadori ha ribadito quanto la Meloni sia stata vicino a lei e alla sua famiglia dopo la morte del padre:

“Quando mio padre è scomparso ho sentito la sua vicinanza alla nostra famiglia e di questo le sono grata. Per quanto riguarda il governo, ho condiviso varie scelte di Palazzo Chigi, a cominciare dalla grande attenzione verso la politica estera in nome di sani e sacrosanti principi atlantisti ed europeisti.”