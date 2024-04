Marina Marzia Brambilla è la nuova Rettrice dell’Università statale di Milano

Alla guida dell’ateneo milanese ora e almeno per i prossimi sei anni, c’è una donna. Si chiama Marina Marzia Brambilla. Era già prorettrice delegata ai Servizi per la Didattica degli studenti e si è aggiudicata la cattedra con 1.651 voti favorevoli contro i 1.644 ricevuti dal Luca solari.

Il primo commento a caldo della Dott.ssa Brambilla dopo l’annuncio del risultato è stato “ci sono voluti 100 anni ma ce l’abbiamo fatta“.

- Advertisement -

Sì, perché questo evento cade in un anno molto speciale per l’Università Statale di Milano in quanto l’ateneo festeggia i 100 anni della sua fondazione.

Conosciamo più da vicino la neo-rettrice.

- Advertisement -

Marina Marzia Brambillla è professoressa di linguistica tedesca, presiede il centro linguistico di Ateneo – SLAM e anche l’Osservatorio per il diritto allo studio di cui è anche co-fondatrice. Inoltre, è referente della rete PNRR Orientamento e delegata del Comitato dei Rettori delle Università Lombarde. In aggiunta a tutto questo, è anche rappresentante dell’ateneo presso i consorzi CISIA e Almalaurea. Dal 2012 al 2014 è stata delegata del rettore per l’Erasmus e dal 2014 al 2018 lo è stata per Orientamento e Placement.

Un curriculum di tutto rispetto insomma.

- Advertisement -

Tra gli obiettivi della Dott.ssa Brambilla per i prossimi sei anni c’è lo sviluppo del welfare che lei non intende solo come sinonimo di benessere personale e sociale, ma anche come crescita formativa ed economica.