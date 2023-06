Marino: incidente stradale causa la morte di una 17enne

Tragedia ai Castelli Romani, dove a causa di uno scontro tra auto una ragazza di 17 anni ha perso la vita. E’ accaduto questa notte lungo viale Bruno Buozzi a Marino centro nei pressi di Roma. La giovane era in macchina con due amici: gli studenti del liceo Ugo Foscolo del vicino Comune di Albano, erano diretti a una festa per celebrare la fine dell’anno scolastico a Castel Gandolfo. Tuttavia a quella serata non ci sono mai arrivati.

I tre a bordo di una Renault, per cause ancora in fase di accertamento, sono entrati in collisione con una Hyundai guidata da un uomo. La vittima si trovava seduta sui sedili posteriori dell’auto e sfortunatamente ha perso la vita nell’impatto. Gli altri due ragazzi, invece, sono rimasti feriti, anche se non rischiano la vita. Hanno riportato fratture alle gambe e sono stati trasportati in codice rosso presso il Nuovo Ospedale dei Castelli Romani.

Il corpo della vittima è stato messo a disposizione delle autorità giudiziarie

In loco sono presto intervenute le autorità competenti, rappresentate dalla polizia di Stato. Gli agenti stanno effettuando le indagini necessarie al fine di determinare l’esatta dinamica dello scontro. Al momento i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Il corpo senza vita della giovane, invece, è stato messo a disposizione delle autorità giudiziarie.