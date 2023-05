Marzia Capezzuti, il pm chiede di sentire Annamaria Vacchiano

Il Pm Vivaldi, incaricato di indagare sull’omicidio di Marzia Capezzuti a Pontecagnano, ha chiesto di sentire Annamaria Vacchiano, figlia primogenita di Barbara Vacchiano. Secondo le ricostruzioni, il fratello 15enne le avrebbe fatto pressioni nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Il Pm ha spiegato che il giovane avrebbe “giurato vendetta” contro la sorella, decisiva nelle indagini. A tal proposito ha deciso di chiedere l’esame di Vacchiano sotto forma di incidente probatorio.

Annamaria è stata importantissima nelle indagini in merito all’omicidio: ha consegnato agli inquirenti il video con il labiale della confessione da parte del fratello 15enne. Dal filmato gli inquirenti hanno ricostruito la frase “Amm affucat’”. Secondo il pubblico ministero, adesso potrebbe contribuire a fornire il resto di quella conversazione che è risultata illeggibile. Inoltre potrebbe aiutare a ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima.

Ricordiamo che Capezzuti è scomparsa improvvisamente dalla città di Salerno a marzo 2022. Si era trasferita per amore a Pontecagnano Faiano dove dopo la scomparsa del compagno nel 2019, era rimasta a vivere, ospite della famiglia di lui. Tuttavia, secondo le accuse, proprio qui sarebbe stata segregata in casa e avrebbe subito continue violenze. Il corpo della vittima è stato ritrovato il 25 ottobre scorso in un casolare tra le colline di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano. Barbara Vacchiano è in carcere a Fuorni insieme al marito Damiano Noschese, mentre il figlio minorenne è all’Ipm di Nisida.