Massacrata di botte per tre giorni e uccisa, fermato il marito

Ennesimo caso di femminicidio. Una donna di 52 anni è stata uccisa a Mazara del Vallo dopo essere stata picchiata selvaggiamente dal marito per tre giorni. Il fatto è accaduto la scorsa notte nella casa di campagna dove i due vivevano. L’uomo è stato portato in commissariato con l’accusa di omicidio.

Picchiata per tre giorni

La vittima è Rosalia Garofalo viveva insieme al marito Vincenzo Frasillo di 53 anni. Già in passato era stato denunciato per violenza e maltrattamenti. Il marito secondo le prime informazioni era disoccupato e avrebbe massacrato la moglie per tre giorni fino a causarne la morte. I poliziotti sono intervenuti ieri sera intorno alle 20.30 nell’abitazione dove vivevano i due coniugi, sposati da trent’anni dopo che l’uomo aveva chiamato i soccorsi per informare della morte della moglie.

La donna è stata trovata riversa nella camera da letto con gravi segni sul corpo dovuti alle percosse. Dalle testimonianze raccolte è emerso una storia di abusi e violenze denunciate dalla vittima fino all’aprile scorso. Nelle ultime settimane però la donna aveva ritirato le denunce, in quel periodo era stata ospite di una comunità alloggio per donne vittime di violenza.

I vicini hanno allertato i soccorsi

A dare l’allarme alla polizia sono stati i vicini di casa che avevano sentito delle urla provenire dall’abitazione. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul suo corpo è stata riscontrata la presenza di numerose ecchimosi. Il dirigente della squadra mobile di Trapani Fabrizio Mustaro ha dichiarato “ Un mosaico di ecchimosi, una visione terribile. La vittima è stata picchiata per almeno tre giorni prima della sua morte senza mai ricevere alcuna assistenza“.