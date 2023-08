Massimo Giletti addio a LA7: “E’ una cosa imperdonabile”

Massimo Giletti è tornato a parlare della sospensione anticipata di Non è l’Arena da parte dei vertici Mediaset. Il giornalista ha visto cancellare le ultime puntate del suo talk e parte del suo staff si è ritrovato improvvisamente senza lavoro. Molti i rumors sull’accaduto ma non è mai stata detta la verità. A Striscia la Notizia Giletti ha riferito che avrebbe parlato solo quando i tempi sarebbero stati maturi.

A pochi mesi dall’inizio della nuova stagione tv Giletti è tornato sul caso che lo riguarda. Ospite della seconda serata della Terrazza della Dolce Vita 2023, condotta da Simona Ventura il conduttore ha manifestato tutto il suo dispiacere nei confronti della sua giovane squadra di lavoro: “Oggi mi trovo di fronte a questo gruppo di lavoro che avevo ricostruito… anche questa volta li perderò tutti. Io ho le spalle molto larghe, ma 35 persone sono rimaste a casa.”

- Advertisement -

Ha poi ribadito l’importanza di tutelare il lavoro, soprattutto se la precarietà coinvolge i giovani talenti: “Si parla tanto di difendere i posti di lavoro dei vari personaggi televisivi che fanno scelte diverse, ma di quei ragazzi, qualcuno se ne è occupato? No! Questo è un gran dispiacere ed è una cosa che non perdono.” Giletti ha poi parlato del suo futuro e della possibilità di tornare in Rai, rete che considera come casa sua: “La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero. Nel futuro vediamo quello che si potrà fare”.

Massimo Giletti progetti in corso? La risposta del giornalista

Per il momento Massimo Giletti non rivela in modo ufficiale quali sono i suoi prossimi progetti professionali. Il giornalista non chiarisce neanche se tornerà in Rai o se La7 gli darà un’altra opportunità. Il suo ruolo nella prossima stagione tv è vago.

- Advertisement -

Nulla esclude che possa essere tra i vip concorrenti di Ballando con le stelle, anche se non ci sono fonti certe in merito. Non resta che attendere che l’ex conduttore di Non è l’Arena riveli in modo ufficiale quali sono i suoi prossimi progetti futuri.