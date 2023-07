Mattinata (Gargano): allevatore ucciso a colpi di fucile

Omicidio nelle campagne di Mattinata, sul Garbano. Un giovane allevatore di 28 anni è stato ucciso a colpi di fucile nel suo fondo agricolo, lungo la strada che porta a Monte Sacro. Il famigliari non vedendolo tornare a casa avevano denunciato la sua scomparsa. Durante le ricerche, gli agenti hanno trovato il corpo del giovane Bartolomeo Lapomarda, riverso a terra e privo di vita.

Il medico legale, giunto sul posto, ha evidenziato alcune ferite da arma da fuoco nella zona della schiena e del busto ma informazioni più dettagliate potranno emergere dall’autopsia, che viene disposta di prassi in casi di omicidio. Il luogo in cui è avvenuto il delitto non è dotato di telecamere e sistemi di video-sorveglianza, tuttavia, gli inquirenti hanno già avviato le indagini, coordinate dalla procura di Foggia.

Sette anni fa il 28enne era stato arrestato per tentato omicidio

Hanno eseguito alcuni stub e perquisizioni a carico di pregiudicati del posto, ed hanno interrogato le persone vicine all’uomo per ricostruirne gli ultimi spostamenti. Al momento si sa che la vittima è morta sul colpo in seguito alla sparatoria. Di Bartolomeo Lapomarda, si sa, inoltre che aveva precedenti penali per tentato omicidio. Sette anni fa, infatti, insieme ad altri due soggetti, arrestati dai carabinieri, aveva aggredito una persona con un’accetta.