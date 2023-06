Maturità 2023: al via la prima prova d’Italiano

Al via oggi la Maturità 2023 con la prima prova di italiano. Dalle 8.30 di questa mattina gli studenti del quinto superiore hanno iniziato a cimentarsi con una delle 7 tracce proposte dal Ministero. Tra queste ci sono: Moravia, Quasimodo e il libro-testamento di Piero Angela. Nello specifico per l’analisi del testo (tipologia A) è uscita “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti”.

Per il testo argomentativo (tipologia B) gli studenti si sono messi alla prova con Federico Chabod, “L’idea di Nazione”; Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” e Oriana Fallaci, “Intervista con la storia”. Infine, per il tema di attualità (tipologia C), stanno lavorando a: Lettera aperta al ministro Bianchi sull’esame di Maturità e su Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”.

Esclusi dalla prima prova gli studenti dei comuni colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna

Quest’anno saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14mila, per un totale 27.895 classi. Nel 2023 in via eccezionale sono esclusi dalla prima prova, ma anche dalla seconda e dalla eventuale terza, gli studenti dei comuni colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna. Loro, come previsto nell’ordinanza del ministro Giuseppe Valditara, svolgeranno esclusivamente l’esame orale.