Max Mara, offerte di lavoro: figure ricercate nei negozi e negli uffici

Tra le realtà di spicco importanti per la moda italiana, troviamo Max Mara. Fondata da Achille Maramotti nel 1951 e nel cuore di Reggio Emilia, nasce come azienda specializzata nella produzione e realizzazione di capispalla. Una realtà mondiale che ha aperto i suoi negozi in tutto il mondo, brand che ha collaborato con gli stilisti più importanti, negli ultimi anni ha sviluppato un e-commerce che permette di rimanere informati su tutte le sue novità. I negozi non mancano e le richieste di nuovi dipendenti tra uffici e negozi sono sempre attive.

Lavorare nei negozi Max Mara: figure richieste e formazione

Per trovare lavoro nei negozi Max Mara, ci sono due strade da seguire. La prima è fare una ricerca diretta nella sezione lavora con noi, la seconda è cercare i negozi presenti nella propria zona e lasciare il curriculum.

Periodi gettonatissimi di ricerca lavoro sono proprio i giorni vicini alle festività natalizie, prima e dopo, l’estate e l’inizio autunno con il rientro di molti dalle vacanze. Max Mara ricerca soprattutto persone già esperte nel mondo retail o che vogliono specializzarsi nel fashion retail. Infatti, mette a disposizione le sue risorse formative migliori: Retail Academy, International Junior Manager Program, Technical Academy e Innovation & Information Technology Academy. I percorsi formativi possono durare fino ai due anni e consentono anche di fare esperienza all’estero.

Max Mara per i suoi negozi ricerca soprattutto Junior Retail supervisor, laureati, con almeno due anni di esperienza, con capacità di lavorare in team, disponibili a viaggiare. Retail Supervisor, con ottima conoscenza dell’inglese e altre lingue, con esperienza di due anni nell’ambito retail.

Max Mara: figure ricercate negli uffici centrali

La sede centrale di Max Mara si trova a Reggio Emilia, proprio lì ricerca personale specializzato su diverse materie e competenze. L’elenco si aggiorna sempre ed è reperibile nella pagina lavora con noi, ecco le figure richieste.

Addetto Ufficio Dogane;

Addetto ufficio produzione;

Addetto ufficio tecnico;

Assistente alla Direzione progettazione tecnica;

Business Analyst;

Business Process Analyst;

Controller;

Digital Administration Service Staff;

E-Commerce Merchandiser;

Fashion Archivist Internship;

Fashion Designer calzature;

Financial Accountant;

Industrial Controller;

Junior Area Manager;

Media Planner;

Modellista Industriale Jersey;

Release Manager;

Retail Merchandising Planner;

Social Media Specialist Mid/Senior;

Stage Assistant Product Manager;

Stage Progettista Visual Merchandising

Stage addesso bibliotecario e archivio fashion moda.