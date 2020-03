Melissa Satta vs haters: “Sono bloccata a Instabul perchè…”

Solitamente insolita a rispondere a cattiverie e provocazione questa volta Melissa Satta non ha potuto non placare le cattiverie che le sono state dette sui social legate al fatto che è rimasta a Instabul dove si era recata insieme al figlio Maddox per andare a trovare suo marito, il calciatore Boateng che milita nelle fila del Beşiktaş.

Secondo alcuni haters l’ex velina sarebbe scappata dall’Italia per non sottostare alle rigide regole imposte dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Melissa si è detta indignata nell’assistere a tanta cattiveria in questo momento tragico per l’Italia ma anche per il mondo:

“La cosa che mi lascia sorpresa è che nonostante questo momento difficile, triste, dove siamo tutti giù, arrabbiati e con un po’ di paura, ci devono essere sempre quelli che criticano. ” La Satta è scioccata dal fatto che se da una parte c’è chi cerca di fare qualcosa per aiutare e sostenere la situazione dall’altra c’è chi ha tempo d’offendere gratuitamente: “Scocciata perché tutti noi, chi più chi meno, con piccoli gesti, con donazioni e messaggi social, cerchiamo di dare il nostro aiuto. Eppure ci sono sempre questi poveretti che devono andare sotto le foto a criticare, puntare il dito…” .

Melissa Satta: “Non ci sono voli, non posso tornare in Italia”

Melissa Satta spiega che doveva rimanere a Instabul solo qualche giorno ma poi l’emergenza Coronavirus ha complicato le cose e ora non può rientrare, mancano i voli. Nonostante tutto l’ex velina è felice di stare, in questo momento tragico per l’umanità, insieme al figlio e al marito: “Cari signori io non sono scappata dall’Italia. Io ho fatto una valigia che doveva essere di una settimana, ho preso mio figlio e siamo venuti a trovare mio marito e il papà di mio figlio qui a Instanbul dove lui lavora.” Ha poi aggiunto: “Teniamo la famiglia unita e stiamo insieme.”