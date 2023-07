Meloni: “Cerchiamo giustizia e verità su Regeni”

Dopo il caso Zaki, risoltosi per il meglio, la premier Giorgia Meloni dichiara che il governo cerca di raggiungere giustizia e verità per il caso Regeni.

Meloni: cosa ha dichiarato?

Intervenuta su Rtl 102.5, la premier Giorgia Meloni si è detta “felice perché il caso di Patrick Zaki si è risolto, per lui e per chi si è battuto per lui”. Poi assicura che “non c’è stato nessun baratto. Con lo stesso spirito cerchiamo verità e giustizia per Giulio Regeni“.

Per la premier la svolta è stata l’atteggiamento adottato dall’attuale governo. Diversamente dallo scorso governo di sinistra, quello della Meloni ha approcciato il dialogo “da pari a pari, mai con superiorità e paternalismo”. Un atteggiamento che è l’Egitto avrebbe apprezzato, a tal punto da culminare con la grazia concessa a Zaki.

La stoccata all’opposizione

Una stoccata, quella della Meloni, al precedente governo di sinistra che ora si trova all’opposizione. La premier ha avuto modo di bacchettarlo anche sul tema del salario minimo. “Sono incuriosita dall’opposizione, al governo per 10 anni, scopre che c’è il problema del salario e del precariato e lo considera un problema del governo che c’è da nove mesi e non delle politiche precedenti“. La Meloni ha assicurato che il tema testa cuore e che il governo cercherà di trovare una soluzione aprendosi al dialogo con l’opposizione.