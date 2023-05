Meloni: Prima i soldi, poi il commissario

Giorgia Meloni spegne le discussioni sul nome del commissario per l’emergenza in Emilia con una dichiarazione: “Il mio principale problema è non chi spende i soldi, ma trovarli”.

Meloni: cos’ha dichiarato la premier?

Mentre il governo si azzuffa sul nome del prossimo commissario per l’emergenza in Emilia Romagna, Giorgia Meloni pensa ad aspetti più pratici. La premier ha bacchettato i ministri che stanno facendo della nomina una priorità. “Sono colpita che sia questo il tema che vi sta a cuore mentre ci sono ancora i funerali delle persone. Il mio principale problema è non chi spende i soldi, ma trovarli”. E proprio in merito al tema tanto caro alla premier, un aiuto potrebbe arrivare dall’Europa. Ursula von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, è intervenuta sul tema nel corso della conferenza stampa a Bologna con la Meloni.

Il fondo di coesione dell’Europa

Ursula von Der Leyen ha dichiarato che nei confronti dell’emergenza in Emilia Romagna c’è un approccio strutturato. La presidente della Commissione Europea pensa che parte del denaro necessario la ricostruzione possa venire dal fondo di coesione. Il messaggio dell’Ue, veicolato dalla von Der Leyen è chiaro: l’Europa è con l’Italia e con l’Emilia Romagna.