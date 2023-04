Menu di Pasqua low cost per 4 persone: spendi solo 30 euro

A pochi giorni da Pasqua è tempo di pensare a come trascorrere i due tanto attesi giorni di festa. C’è chi ha deciso di partire per una breve vacanza, chi invece ha scelto di stare in famiglia, per questo è importante organizzare il menù perfetto di pasqua senza necessariamente spendere una fortuna.

Preparare un menù low cost da 30 euro appetitoso, veloce che conquisterà tutti è davvero facilissimo, soprattutto perchè a Pasqua si tende a trascorrere il tempo all’aperto, preparare pietanze veloci e fresche, ma soprattutto non eccessivamente elaborate.

Ecco quali sono le portate low cost che possono essere servite per il pranzo di Pasqua

Come antipasti si possono utilizzare le uova, protagoniste della festività. Da quelle ripiene a quelle combinate con altri ingredienti, le uova sono davvero gustose e in rete è possibile trovare tante ricette per prepararle. Consigliamo delle uova sode tagliate a metà, e farcite col tuorlo mescolato con del formaggio spalmabile. Oppure il rotolo di frittata facilissimo da realizzare, farcito con mortadella e formaggio spalmabile.

Come primo si possono preparare delle tagliatelle o fusilli con sugo semplice e basilico o si può usare un ragù di carne, o ricotta fresca e melanzane in padella. Inoltre si possono preparare delle paste ripiene come la pasta al forno low cost, pasta, mozzarella, sugo e polpettine di carne, basterà passare il tutto in forno così che si crei una deliziosa crosticina croccante.

Come secondo per evitare di spendere troppo si possono fare delle polpette di carne, che limitano al minimo il consumo di capretto o agnello, o il classico polpettone ripueno di uova sode e fettine di prosciutto cotto e sottilette. Basterà abbondare con pangrattato e pane secco e il piatto sarà perfetto.

Pranzo di Pasqua low cost: i dolci

Per arricchire il pranzo di Pasqua si possono preparare alcuni contorni a basso costo come una fresca insalata o delle verdure bollite condite con olio e sale o ripassate in padella con peperoncino, aglio e altre spezie.

Immancabili i dolci al pranzo di Pasqua! Si possono preparare delle sfoglie con gli avanzi dell’uovo di cioccolato. Preparare la colomba in casa è possibile, sarà sufficiente seguire la ricetta di Benedetta. Il fai da te permette non solo di realizzare un dolce genuino, ma anche di ridurre notevolmente i costi.