Mercedesz Henger: “Riccardo Schicchi non è il mio vero padre”

Mercedesz Henger confessa a Live non è la D'Urso in onda questa sera che Riccardo Schicchi non è il suo vero padre biologico

Mercedesz Henger sarà l’ospite speciale di Live non è la D’Urso in onda questa sera, la giovane è decisa a rivelare un segreto che riguarda la sua vita e che lascerà perplessi in molti, la giovane vuole chiarire alcuni punti su suo padre evitando ogni speculazione in merito.

Secondo quanto rivelato da un nota stampa di Mediaset la figlia di Eva Henger ha affermato che Riccardo Schicchi, produttore noto nel mondo della pornografia morto prematuramente a 59 anni, non è suo padre:” Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda.“

Mercedesz Henger: “Mia madre mia ha svelato l’identità del mio padre biologico”

Ha aspettato che Mercedesz diventasse adulta Eva Henger per rivelare alla figlia l’identità del padre biologico, Riccardo Schicchi l’ha cresciuta e l’ha amata ma non è la persona che l’ha generata e siccome la notizia è trapelata alla stampa l’ex isolana vuole evitare che si possa speculare e fare del gossip per questo ha scelto Barbara D’Urso per fare chiarezza. Ricordiamo che sia Eva che Mercedesz sono reduci da una crisi mamma e figlia che è divenuta di dominio pubblico grazie proprio alla storica conduttrice: Eva ha più volte accusato il fidanzato di Mercedesz d’essere violento, cosa non dimostrata e negata dalla giovane ragazza.