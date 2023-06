Mes: il 30 giugno il ddl alla Camera per la ratifica

Nuovi scenari in vista per il Mes: il 30 giugno approderà alla camera il ddl per la ratifica.

Mes: a breve il ddl alla Camera

Nuovi scenari per il Mes: il 30 giugno approderà alla camera il ddl per la ratifica. Al momento ci sono tante ipotesi su come potrebbe andare, dalla bocciatura sino all’approvazione, passando per la diserzione del centrodestra. La data deve essere confermata dalla conferenza dei capigruppo di mercoledì pomeriggio.

Lo scorso giovedì il centrodestra ha disertato la votazione in commissione e ci potrebbe essere un rinvio del voto proprio per evitare quest’ipotesi. Al momento i numeri parlano chiaro: i partiti che propendono per la ratifica non hanno quelli necessari per sostenerla.

La ratifica del ddl

Se ogni partito sostenesse le ragioni finora dichiarate, la ratifica non potrebbe avere seguito per il momento.

Ad oggi si parla di una nuova diserzione del centrodestra in Aula. Un’altra ipotesi che circola è quella di posticipare la discussione sul Mes a settembre.

La maggioranza dovrebbe seguire questa linea e proporre lo slittamento a causa di un calendario troppo pieno e impegni ai quali la Meloni non può sottrarsi.